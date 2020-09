'Sinta-se em Casa', de Adnet, é encerrado pela TV Globo

Adnet destacou os "110 episódios feitos dentro de 183 dias de quarentena trabalhando de casa" - (Foto: Reprodução)

A Rede Globo confirmou nesta terça-feira, 8, o fim do programa 'Sinta-se em Casa', com Marcelo Adnet. De acordo com a emissora, o humorista irá se dedicar, a partir da próxima segunda-feira, 14, às gravações da nova temporada do programa Escolinha do Professor Raimundo. Em nota enviada pela Rede Globo, Adnet destacou os "110 episódios feitos dentro de 183 dias de quarentena trabalhando de casa", com mais de 300 personagens, e disse que teve um "aprendizado gigante".

Marcelo Adnet revelou na segunda-feira, 7, que seu programa de esquetes chegará ao fim nesta sexta-feira, 10, mesmo dia em que será lançado o episódio número 110.

Em uma conversa no Twitter, o humorista Paulo Vieira comentou que Marcelo Adnet não teria "tempo para fofoca" por se dedicar ao programa diário de humor. Adnet respondeu que o Sinta-Se Em Casa irá acabar nesta semana.

"Aí passarei a me exercitar, pegar sol e beber água. E seguir suas tretas!", brincou Adnet. "Eu lamento como espectador, mas como amigo imagino o quanto você está cansado, né? É importante se recompor!", respondeu Vieira, e Adnet concordou, destacando que foram produzidos, até o momento, 106 episódios.

As esquetes de humor são produzidas na casa de Adnet, e fazem piadas com temas atuais, incluindo a pandemia, memes e também paródias políticas.

Diversos vídeos do humorista imitando políticos como o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula e o ex-ministro Ciro Gomes viralizaram nas redes sociais. Uma de suas últimas imitações na semana passada, de Mário Frias, rendeu críticas por parte do secretário especial da cultura.