Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso comemoram 5 meses de Zyan

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso - (Foto: Instagram / @brunogagliasso)

Giovanna Ewbank usou as redes sociais nesta terça-feira, 8, para comemorar os cinco meses de vida de Zyan, fruto do relacionamento com o ator Bruno Gagliasso. "É muito doido porque, ao mesmo tempo que parece que passa rápido, por outro lado parece que nós nunca vivemos sem você, meu pingo!", escreveu a modelo no Instagram.

Na série de fotos que publicou na rede social, Giovanna aparece segurando Zyan no colo, uma mesa com bolo decorado com animais da fazenda, docinhos e uma decoração simples com temática de floresta. Na imagem final, Bruno segura o celular para fazer a selfie da família, ao lado de Bless e Titi.

"Nós somos muito felizes em poder ser sua família, meu presente de Deus! Obrigada por trazer ainda mais amor e alegria para as nossas vidas! Mamãe te ama muito e não consegue nem lembrar da vida sem seus gritinhos, sorrisinhos e mordidas. Te amo, te amo, te amo que até dói", concluiu Giovanna.

Bruno Gagliasso também postou no Twitter uma homenagem aos filhos. "A felicidade de ver que a gente quase não cabe na foto", escreveu o ator na rede social.