Fundação de Cultura prorroga inscrições de três editais até segunda-feira

(Foto: Divulgação)

Publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (28), a prorrogação das inscrições até a próxima segunda-feira (02 de novembro) para os editais de seleção pública n.º 04 Prêmio Artesania Online, n.º 05 Prêmio Artesanato & Comunidade e n.º 06 Prêmio Oficina Virtual de Design e Moda de Mato Grosso do Sul contemplados pela Lei Aldir Blanc.

O edital do “Prêmio Artesania Online” tem por objetivo contemplar até 22 (vinte e dois) selecionados com o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada para oficinas de artesanato online. O produto cultural produzido apto a participar da seleção de premiação constitui-se de oficina de artesanato com duração entre 30 a 40 minutos, produzida e gravada pelo próprio artesão com a finalidade de exibição online.

O edital “Prêmio Oficina Virtual de Design e Moda de Mato Grosso do Sul” selecionará até dois produtos culturais com R4 três mil reais cada. O produto cultural produzido apto a participar da seleção de premiação constitui-se de Oficina de moda e design com duração entre 40 a 60 minutos, sendo que podem ser divididas em quatro etapas, produzida e gravada pelo próprio designer/estilista/figurinista com a finalidade de exibição online.

O Prêmio Artesanato & Comunidade tem por finalidade premiar até dois projetos sociais, comunitários, sustentáveis, inovadores e estritamente vinculados ao artesanato de referência cultural. O valor bruto da premiação é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada projeto social selecionado.

Serviço - Tenha mais informações sobre as prorrogações clicando aqui ou sobre como participar acessando o site www.fundacaodecultura.ms.gov.br na aba editais.