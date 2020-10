Fundação de Cultura prorroga inscrições de mais 14 editais até 02 de novembro

Editais prorrogados - (Foto: Secom MS)

A Fundação de Cultura (FCMS) prorrogou o prazo de inscrição de obras e produtos de profissionais da cultura do Estado para obtenção do benefício da Lei Aldir Blanc. O prazo agora termina na próxima segunda-feira (2).

Veja os editais prorrogados:

O edital Capivara de Criação e Difusão Literária tem o valor total de R$ 60 mil, e premiará 30 produtos culturais em forma de textos literários, nos gêneros: crônica, conto, poesia, quadrinhos/HQ, literatura infantil ou juvenil. Para cada categoria será premiado no mínimo seis textos literários no valor de R$ 2 mil cada.

O Prêmio Janela dos Saberes selecionará até 138 artistas e profissionais da cultura e com o valor total de R$ 400 mil, este edital foi dividido em quatro módulos de segmentos específicos do Patrimônio Cultural.

O Prêmio Arte da Graxa com valor total de R$ 144 mil, premiará 80 vídeos tutoriais realizados por técnicos e produtores culturais de todos os segmentos artísticos com o intuito de transmitir o saber. Cada um dos selecionados receberá o valor de R$ 1,8 mil.

O Prêmio Música de Cada Dia com valor total de R$ 600 mil. De acordo com o edital, serão selecionados 200 vídeos musicais, com apresentação musical contendo 02 (duas) músicas de artista, grupo, banda ou coletivos. Na categoria ‘A’ serão 60 vídeos de artista solo com o valor de R$ 1,5 mil para cada. Na categoria ‘B’, o edital prevê a seleção de 70 vídeos de duos ou trios com prêmio de R$ 3 mil para cada. Já na categoria ‘C’, serão 75 vídeos de grupos de quatro ou mais integrantes com o prêmio de R$ 4 mil.

O Prêmio Cultura de Rua, Urbana e Periférica de MS com premiação de R$ 1,5 mil a R$ 5 mil prevê a seleção de 70 produtos artísticos-culturais em vídeo das diversas vertentes do segmento. As categorias são: Meu Legado; Saber Empírico e Sobreviver. O valor total deste edital é de R$ 207 mil.

O Prêmio Paulo Vitor Perez de Circo de Mato Grosso do Sul com total de R$ 250.000,00, premiará até 26 vídeos com apresentação e/ou produção artística circense produzidos por artistas, grupos, trupes ou coletivos circenses.

O Prêmio Edson Profeta de Teatro de MS com R$ 350 mil e até 78 vagas, premiará vídeos com apresentação e/ou produção artística teatral, produzidos por artistas, grupos ou coletivos teatrais.

O Prêmio Sul-Mato-Grossense de Dança selecionara até 55 (cinquenta e cinco) produtos culturais por meio de coreografias, danças populares brasileiras e espetáculos 2017/2020 variando de R$ 3 a 13 mil a premiação.

O Prêmio do Centro Referencial do Artesanato de MS selecionará até 20 (vinte) trabalhos artesanais que serão expostos permanentemente no Centro Referencial do Artesanato de MS – mediante a instituição de prêmios no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) aos seus autores.

O Prêmio Artesão Indígena selecionará até 50 (cinquenta) obras artesanais produzidas por artesãos indígenas de Mato Grosso do Sul que receberão premiação no valor bruto de R$ 1.000,00 (mil reais) cada. Recomenda-se que as obras inscritas não ultrapassem 60cm (sessenta centímetros) de altura e/ou 30cm (trinta centímetros) de diâmetro. Recomenda-se, também, que não pesem mais de 3kg (três quilos) em seu conjunto.

O Prêmio Vibe Literária selecionará até 32 (trinta e dois) produtos culturais, com cachê no valor de R$ 3.000,00 cada, contemplando podcasts de oralidades, vídeos – performances ou vídeos – tutoriais/apresentação.

O Prêmio Sagacidade para Seguir tem a finalidade de incentivar e fortalecer a Cultura de Rua, Urbana e Periférica do Estado de Mato Grosso do Sul através da seleção e premiação de vídeos e portfólios nas categorias Graffiti (3 premiados) e Evento de Cultura de Rua (3 premiados) que contam e valorizam a trajetória da atuação dos proponentes das diversas vertentes do segmento. Cada selecionado será contemplado com prêmio no valor de R$11.000,00, na categoria Graffiti, e R$20.000,00 na categoria Evento de Cultura de Rua.

O Prêmio Cultura e Artesanato no valor de R$ 154.000,00, este edital selecionará até 154 artesãos sul-mato-grossenses por sua produção artesanal de referência cultural, premiando-os com R$ 1.000 (mil reais) cada.

O Prêmio Sul-Mato-Grossense de Audiovisual Abboud Lahdo, com valor total de R$ 285.000,00 o edital selecionará até 39 produtos culturais que incentivem a cadeia produtiva de curtas-metragens e fortaleçam o setor no Estado.

Serviço - Tenha mais informações sobre as prorrogações clicando aqui ou sobre como participar acessando o site www.fundacaodecultura.ms.gov.br na aba editais.