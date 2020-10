Fundação de Cultura prorroga inscrições da Lei Aldir Blanc para classe artística até 30 de outubro

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) publicou no Diário Oficial de hoje (22 de outubro), a prorrogação das inscrições para artistas e trabalhadores da cultura - (Foto: Secom MS)

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) publicou no Diário Oficial de hoje (22 de outubro), a prorrogação das inscrições para artistas e trabalhadores da cultura. Os interessados em receber o valor de R$ 1.800,00 (Mil e oitocentos reais) por meio da Lei Federal 14.017/20 – Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural têm até 30 de outubro para inserirem seus dados na plataforma online Mapa Cultural de MS disponibilizada no site: www.fundacaodecultura.ms.gov.br

Essa ferramenta está auxiliando o Estado tanto no cadastramento e distribuição dos recursos previstos na lei, quanto no acesso a editais e ações de fomento ao setor cultural. Com aporte de R$ 20.500.000 (vinte milhões e quinhentos mil reais) para os incisos I e III da lei, podendo beneficiar até 6.500 artistas e trabalhadores culturais em Mato Grosso do Sul com essa renda básica emergencial (inciso I), assim como fomentar à cultura por meio de editais, linhas de crédito, entre outros (inciso III).

“Tivemos que prorrogar as inscrições até o final do mês, pois infelizmente não atingimos nem dez por cento do público estimado. As informações são simples para serem inseridas na plataforma que consta no nosso site, o interessado pode fazer um vídeo com uma autodeclaração de qual área cultural atua e anexar também ao cadastro. Caso essas vagas não sejam preenchidas, os valores remanescentes serão destinados ao inciso III da Lei Aldir Blanc”, explica Gustavo Castelo, diretor-geral da Fundação de Cultura de MS.

INSCRIÇÕES

Devem ser realizadas até 30 de outubro por meio da plataforma Mapas Culturais, que pode ser acessada no site www.fundacaodecultura.ms.gov.br . Lá é possível encontrar uma cartilha com informações detalhadas sobre a Lei, além do link para o cadastro de trabalhadores.

A plataforma Mapa Cultural de Mato Grosso do Sul está alinhada ao Sistema Nacional de Informação e Indicadores Culturais do Ministério da Cultura (SNIIC) e contribuirá para a realização dos objetivos do Plano Nacional de Cultura. Para continuar por dentro das ações da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, acompanhem nossas redes sociais no YouTube, Instagram e Facebook.

SERVIÇO:

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul disponibilizou o atendimento tira-dúvidas aos interessados pelos telefones 3316-9322/3316-9201 e pelo email suporte.mapacultural@fcms.ms.gov.br de segunda a sexta-feira das 08h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Jefferson Ribeiro, FCMS