Artesanato em MS ganha rodada de negócios

Artesanato - (Foto: Divulgação/Governo do Estado de MS)

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), em parceria com o Sebrae-MS, realiza uma Rodada de Negócios no dia 15 de outubro, das 9h às 18h. O objetivo é apresentar o artesanato de referência cultural sul-mato-grossense para empresários compradores de todo o Brasil. Será uma ação totalmente gratuita e virtual, de extrema relevância para a divulgação dos produtos artesanais do Estado e uma excelente oportunidade de negócios para os profissionais que têm no artesanato sua fonte de renda.

Segundo a Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, essa ação é de grande importância econômica e social porque as vendas de artesanato caíram consideravelmente durante os últimos seis meses, prejudicando seus produtores. Não só o comércio local enfrenta dificuldades, como também a realização de feiras nacionais de artesanato. As feiras constituem-se como a principal vitrine e canal de escoamento da produção artesanal para todo o país.