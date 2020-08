Fundação de Cultura divulga selecionados para o projeto Som da Concha

Conhca Acústica, Parque das Nações Indígenas - (Foto: Secom Gov/ Divulgação)

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) publicou nesta terça-feira (4) no Diário Oficial do Estado os 20 músicos e bandas selecionados para a temporada do projeto Som da Concha 2020. Foram recebidas 97 inscrições e elencadas 10 atrações musicais na categoria Show de Abertura e 10 para o Show de Encerramento.

Para o Show de Abertura foram selecionados os seguintes músicos/bandas: 1º lugar – Murilo Martinez Trio, 2º lugar – Small Fish, 3º lugar – Fred Oliveira, 4º lugar – Os Walkírias, 5º lugar – Pata de Cachorro, 6º lugar – Duo de Influências e Amizades, 7º lugar – Raphael Vital, 8º lugar – Guilé, 9º lugar – Gessy e Rhivo Trio, 10º lugar – Guto Colato. Suplentes: 11º lugar – Renan and The Kings, 12º lugar – André Garde, 13º lugar – Ju Souc e Jerry Espíndola, 14º lugar – Maringá Borgert e Banda Menestrada, 15º lugar – Banda Monopólio, 16º lugar – Marcus Pereto, 17º lugar – Dagata e os Aluízios 18º lugar – Surfistas de Trem, 19º lugar – Rocker Sound System e 20º lugar – Projeto Kzulo.

Já para a categoria Show de Encerramento foram aprovadas as seguintes propostas: 1º lugar – Zé Pretin, 2º lugar – Marcus Assunção, 3º lugar – Ivan Cruz, 4º lugar – Lulu Mello, 5º lugar – Aurélio Miranda, 6º lugar – El Trio, 7º lugar – Original Stábile, 8º lugar – MissBehaviour, 9º lugar – Whisky de Segunda, 10º lugar – Gustavo Vargas. Suplentes: 11º lugar – Geraldo Espíndola, 12º lugar – Batucando Histórias, 13º lugar – Maicon Oliveiras, 14º lugar – Guga Borba, 15º lugar – Canaroots, 16º lugar – Tonho sem Medo, 17º lugar – General R3 and The Black Family, 18º lugar – Top Samba, 19º lugar – Rodrigo Faleiros e Orquestra e 20º lugar – Rodrigo Teixeira.

Para o Show de Abertura será pago um cachê de R$ 3 mil para uma apresentação de 40 minutos. Já para a categoria Show de Encerramento o valor é de R$ 5 mil, em um show com previsão de 60 minutos. Todos os valores são brutos.

Processo de Seleção

A comissão foi formada pelo músico, compositor, advogado e especialista em direitos autorais Vinicius de Moraes Gonçalves Mendes e pelos servidores da Fundação de Cultura de MS: Vitor Hugo de Souza Silva Maia, Márcio Rodrigues Breda, Alexander Onça Espinosa, Adriane Eliza de Souza Cação e Daniel Sampaio Gomes Reino.

Contratação dos selecionados

Devido a pandemia do Covid-19, os aprovados no edital serão contratados e pagos somente quando os eventos com participação de público estiverem autorizados pelos órgãos de saúde competentes.

Recursos

Da decisão da Comissão de Seleção caberá recurso no prazo de 5 dias úteis, a contar da publicação da Ata no Diário Oficial do MS, de acordo com o que estabelece a Lei nº 8.666/93. Os recursos deverão ser encaminhados para o email: fcmsmusica@gmail.com aos cuidados de Vitor Maia.

Som da Concha

O projeto criado pela Fundação de Cultura prevê shows em domingos alternados com entrada franca na Concha Acústica Helena Meirelles, que fica no Parque das Nações Indígenas. O edital valoriza e difunde a produção musical sul-mato-grossense, selecionando músicos instrumentistas ou cantores solos, bandas ou grupos musicais residentes em Mato Grosso do Sul.

Serviço – O resultado está disponível no Diário Oficial do Estado e no site: www.fundacaodecultura.ms.gov.br . Outras informações sobre a seleção podem ser obtidas no Núcleo de Música, pelo email: fcmsmusica@gmail.com.