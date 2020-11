Fundação de Cultura divulga nesta segunda resultado do edital de audiovisual da Lei Aldir Blanc

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) torna público o resultado do “Prêmio Sul-Mato-Grossense de Audiovisual Abboud Lahdo – Lei Aldir Blanc”, publicado nesta segunda-feira (16), no Diário Oficial do Estado (DOE).

O objetivo é a premiação de propostas que contenham produtos culturais aptos a manter a Cultura de Mato Grosso do Sul viva e em circulação, sejam aqueles já produzidos antes ou durante o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia mundial pelo SARS-CoV-2 (novo coronavírus) ou propostas de produtos culturais que possam ser produzidos no período permitido pela Lei Federal n.º 14.017/2020.

Os membros da Comissão Especial de Seleção, publicada no DOE n.º10.313, de 30/10/2020, p. 114, reuniram-se no período de 05 de novembro de 2020 a 11 de novembro de 2020, de forma virtual a fim de selecionarem as propostas inscritas no Edital acima mencionado.

Para a CATEGORIA ROTEIRO (roteiro para curta-metragem) foram apresentadas 20 propostas, das quais 3 foram desclassificadas na questão documental e/ou meritória, sendo que serão premiadas neste momento apenas aquelas que atingirem o número de vagas prevista no artigo 2º do Edital, ou seja do 1° lugar ao 10º lugar.

Para a CATEGORIA ROTEIRO (argumento para curta-metragem) foram apresentadas 10 propostas, das quais 4 foram desclassificadas na questão documental e/ou meritória, sendo que serão premiadas neste momento apenas aquelas que atingirem o número de vagas prevista no artigo 2º do Edital, ou seja do 1° lugar ao 10º lugar.

Para a CATEGORIA FINALIZAÇÃO foram apresentadas 12 propostas, das quais 4 foram desclassificadas na questão documental e/ou meritória, sendo que serão premiadas neste momento, apenas aquelas que atingirem o número de vagas prevista no artigo 2º do Edital, ou seja do 1° lugar ao 3º lugar.

Para a PRODUÇÃO (curta-metragem) foram apresentadas 22 propostas, das quais 3 foram desclassificadas na questão documental e/ou meritória, sendo que serão premiadas neste momento apenas aquelas que atingirem o número de vagas prevista no artigo 2º do Edital, ou seja do 1° lugar ao 10º lugar.

Para a PRODUÇÃO (videoclipe) foram apresentadas 34 propostas, das quais 23 foram desclassificadas na questão documental e/ou meritória, sendo que serão premiadas neste momento, apenas aquelas que atingirem o número de vagas prevista no artigo 2º do Edital, ou seja do 1° lugar ao 10º lugar.

As motivações das atribuições das notas em cada quesito previsto no artigo 2º do Edital para classificação em cada categoria, encontram-se descritas na ficha de avaliação de cada proposta, parte integrante e indissociável da ata, que foi lavrada pela presidente da Comissão, Lidiane Alves Lima Ferreira, e assinada pelos membros presentes nas análises.