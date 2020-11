Freira Lorayne é a vencedora do 17º episódio do 'MasterChef 2020'

A freira Lorayne, ganhadora do 17º episódio do 'MasterChef Brasil' em 2020 - (Foto: Carlos Reinis / Band)

A freira Lorayne foi a vencedora do 17º episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil em 2020, exibido na terça-feira, 3, na Band.

Lorayne, 33, faz parte do convento Irmãs de Nossa Senhora da Ressurreição na cidade de Catanduva. Na primeira prova, ela entregou um tiramisu, enquanto um strogonoff de camarão lhe deu o título de campeã do programa.

A freira conta que sua superior relutou em permitir sua participação no MasterChef 2020: "Ela coordenadora achou totalmente inusitado e me disse 'não', que aquilo não era para a gente."

"Enquanto isso, corri e fiz a minha campanha. Falei com as outras irmãs, perguntei o que achavam, elas me deram apoio e conversaram com ela. Quando eu menos esperei, me ligou dizendo que eu podia participar", relatou ao Portal da Band.

Sobre o primeiro prato que fez no episódio, comentou: "Não tinha memória de como ele era. Rafaela colega me ajudou com a receita e pedi a intercessão de todos os santos .... Era Deus me falando: 'pega isso, pega aquilo', e assim eu fiz."

O MasterChef Brasil em 2020

O reality show culinário continua com os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão na nova temporada. Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, serão oito novos competidores a cada programa. Clique aqui para entender as mudanças desta edição.

No 1º episódio, o vencedor foi Hailton. No 2º episódio, Anna Paula foi a vencedora, e no 3º, Alessandra sagrou-se campeã. Paulo Henrique levou o prêmio no 4º episódio e Thiago no 5º. No 6º programa, foi a vez de Heitor.

Danielle, a vencedora do 7º episódio, recebeu críticas nas redes sociais por ter arremessado ingredientes no chão para entregar o prato em tempo. O 8º foi vencido pela policial militar Karoline e o 9º por Edson. O desempregado Salvador, campeão do 10º episódio, doou seu prêmio em dinheiro.

No 11º programa, Cláudio foi o campeão e chamou Fogaça de "delícia" após o título. Fernanda foi a vencedora do 12º. Em sua 2ª participação no MasterChef, Adriana venceu o 13º episódio.

Lucas foi o campeão do 14º, Renata do 15º e Dayanna do 16º programa.