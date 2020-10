Fort Atacadista promove contação de histórias no Dia das Crianças

Contar histórias estimula a imaginação dos pequenos - (Foto: Andreza Mariott)

Despertar a curiosidade, estimular a imaginação e incentivar o hábito da leitura desde cedo. O ato de contar histórias para os pequenos contribui para a formação e aprendizado e ainda pode ser algo divertido para toda a família. Com esse objetivo, o Fort Atacadista promove, no próximo dia 12, data em que se celebra do Dia das Crianças, uma contação de histórias especial. Serão duas lives, que serão transmitidas as 10 e 15 horas.

A história escolhida, além de passear pelo universo lúdico das crianças em todas as regiões do país, irá trazer, por meio da narrativa, músicas e brincadeiras de vários lugares. Em "A Menina que não sabia brincar", uma criança solitária faz amizade com um pássaro encantado que vai ensinar à pequena cada atração diferente que conheceu voando pelo Brasil.

A produção que será apresentada na live foi feita para crianças do Núcleo Sem Drama da Cooperativa Paulista de Teatro. O texto e direção são da escritora Ana Souto e a apresentação conta com as atrizes Amanda Nascimento, Laura Rodrigues e Denise Magalhães, que se alternam nos instrumentos musicais e no papel de narradoras, cantoras e personagens da história, criando um espetáculo divertido que fala de viagens, amizade e aprendizagens.

Serviço:

Contação de Histórias do Fort Atacadista

Transmissão: pelo Instagram @fortatacadista

Horário: 10 horas e 15 horas (horário de MS)

Data: 12/10 (Segunda-feira)