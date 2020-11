Fim de semana em Campo Grande tem música e última edição do Autocine

Autocine da UFMS - (Foto: Divulgação)

O final de semana promete inúmeras atrações para quem gosta de música e cinema, com a última edição do Autocine e o projeto Som da Concha - Lives 2020.

O Som da Concha começa hoje (28), às 18h, o show “Clássicos do Rock” com a banda Gessy & The Rhivo Trio e às 19h, é a vez da banda Whisky de Segunda com o show “Uma Noite de Blues”, já no domingo (29), às 19h, quem sobe ao palco com o show “Todo homem é uma ilha” é a banda Xupakabras, e tudo isso pelo nosso canal do Youtube.

O show “Clássicos do Rock” da banda Gessy & The Rhivo Trio é uma imersão da década de 50 até os dias atuais. Nessa máquina do tempo, Elvis Presley, Janis Joplin e Prince se cruzam, passando por Secos e Molhados e Alabama Shakes culminando em uma festa que é um verdadeiro convite a diversão.

Já o shos “Uma Noite de Blues” será regado do bom e velho blues ao som do Whisky de Segunda que interpreta não só com a música, mas também com a energia e as vestimentas dos anos 50 e 60, levando o público à uma viagem no tempo. Deixando assim todos eufóricos e levando diversão e alegria para o público.

Já para amanhã, após cinco meses de reativação o Autocine UFMS realiza a sua última edição às 18h, com a exibição do filme Nosso Lar e do vídeo clipe 2020 da Liga do Bem.

Nosso Lar é um filme brasileiro lançado em 2010, enquadrado nos gêneros drama e espiritismo, e escrito e dirigido por Wagner de Assis. O roteiro foi baseado no livro homônimo, de 1944, psicografado pelo médium Chico Xavier, sob a influência do espírito André Luiz. Sucesso de bilheteria, visto por mais de quatro milhões de pessoas nos cinemas brasileiros, tem no seu elenco o ator Renato Prieto, que faz o papel do personagem principal de André Luiz, além de renomados como Othon Bastos, Ana Rosa e Paulo Goulart, dentre outros.

Não haverá distribuição de ingressos antecipadamente. Os interessados podem se dirigir diretamente ao Autocine UFMS, com pelo menos 30 minutos de antecedência, pois há limite máximo de carros. A reativação do Autocine UFMS foi possível por meio de iniciativa conjunta da UFMS e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo/Prefeitura de Campo Grande e da Fundação de Cultura/Governo de Mato Grosso do Sul, contando ainda com o apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e do Sesc MS.

Serviço:

Som da Concha e Autocine da UFMS

Data: 28 e 29 de novembro

Horário: 18h e 19h

Local: YouTube e Cidade Universitária, Av. Costa e Silva - Pioneiros.