Filme revela o mundo dos livreiros de Nova York

O bastidores do mundo dos livros raros de Nova York é tema do documentário The Booksellers. O filme promove um passeio pelas livrarias da cidade norte-americana e traz entrevistas com seus principais personagens, os destemidos livreiros. A produção poderá ser vista, de graça, entre esta terça, 27, e o dia 3 de novembro, na plataforma de streaming Videocamp. A iniciativa é o resultado da parceria com a Companhia das Letras.

O mundo dos livros raros com seus principais personagens - do passado e de hoje - é retratado nesse filme dirigido por D.W. Young, com produção executiva de Parker Posey e com entrevistas que vão da escritora Fran Lebowitz ao jornalista Gay Talese. The Booksellers também reflete sobre o futuro do livro impresso, em conversas com autores, livreiros e leiloeiros. Nas conversas, algumas curiosidades surgem, como as raridades garimpadas por esses profissionais, com histórias divertidas, mostrando a verdadeira obsessão de colecionadores na busca por raridades.

Além de pensar como será o mundo da literatura no futuro, é, ao mesmo tempo, uma forma de celebrar o livro e suas histórias.

O filme foi exibido em festivais no ano passado e chega agora a algumas salas de cinema ao redor do mundo. (Com Maria Fernanda Rodrigues)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.