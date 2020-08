Fiems inaugura as bibliotecas da Indústria do Conhecimento do Sesi em Rochedo e Corguinho

O Sistema Fiems inaugurou, nesta sexta-feira (14/08), nas cidades de Rochedo (MS) e Corguinho (MS), as bibliotecas da Indústria do Conhecimento do Sesi - (Foto: Divulgação)

O Sistema Fiems inaugurou, nesta sexta-feira (14/08), nas cidades de Rochedo (MS) e Corguinho (MS), as bibliotecas da Indústria do Conhecimento do Sesi, que vão atender estudantes das redes pública e privada com cursos gratuitos de robótica, projetos de leitura, contação de histórias e cursos de inclusão digital com foco no aprendizado de informática básica. A unidade de Corguinho fica na Rua 15 de Agosto esquina com a Rua José Bonifácio, no centro, enquanto a de Rochedo fina na Rua Antônio Lúcio, s/n, no centro.

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, enviou uma mensagem de vídeo aos prefeitos dos dois municípios explicando que não pôde comparecer presencialmente na entrega em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), mas destacou que as ações do Sistema Indústria, incluindo a realização de obras, se manteve, visando a continuidade do desenvolvimento do Estado.

"O Sistema Fiems, por meio do Sesi e do Senai, mantém-se atuante durante toda a pandemia, auxiliando as empresas a continuarem com as portas abertas, cumprindo todos os protocolos de biossegurança, gerando emprego e renda para a nossa população. Ao mesmo tempo, mantivemos os investimentos de base em prol do nosso Estado, como é o caso das bibliotecas de Rochedo e Corguinho que estamos entregando hoje”, disse Sérgio Longen.

Ele destaca que a construção da Biblioteca da Indústria do Conhecimento em Rochedo atende a uma solicitação do prefeito do Francisco de Paula, enquanto a de Corguinho foi solicitada pelo deputado estadual Paulo Corrêa, que é presidente da Assembleia Legislativa e fez a interlocução entre a Fiems e a prefeita Marcela Lopes.



Inauguração em Rochedo

O líder industrial acrescentou que as bibliotecas são um elo da indústria, por meio do Sistema Fiems, com as comunidades onde elas estão instaladas. “Além de ser um espaço multimeios, trata-se de um local onde as pessoas podem buscar qualificação profissional a distância, já que também são um polo do Senai e que leva inclusão digital para as populações destes municípios”, destacou.

O deputado Paulo Corrêa agradeceu à Fiems por ter atendido à solicitação enquanto representante da Assembleia Legislativa e destacou a relevância das bibliotecas para os municípios onde estão instaladas. “Temos certeza de que a prefeita Marcela Lopes está muito feliz pela inauguração da biblioteca. Ganha Corguinho, ganham os habitantes que terão acesso a cursos, robótica, tecnologia e qualificação”, ressaltou.

O engenheiro-civil Julio Da Cas Netto, responsável pela área de engenharia do Sistema Fiems, afirma que o objetivo maior da biblioteca é levar conhecimento para a comunidade onde ela está instalada. "Essa biblioteca vem para trazer, como o próprio nome já diz, conhecimento. Esperamos que a população faça um uso adequado do espaço, com um acervo de 1.600 livros, 1.370 DVDs, dez computadores com impressora, um espaço para cursos e palestras e um local próprio para ser estacionada a unidade móvel tanto do Sesi quanto do Senai", declarou.

Para o prefeito de Rochedo, Francisco de Paula Ribeiro Júnior, a biblioteca vai aprimorar o ensino dos alunos da rede municipal de ensino, além de abrir caminho para a atração de novas indústrias. "A biblioteca é de uma importância muito grande para os alunos do município de Rochedo, porque é por meio do conhecimento que as crianças podem vencer na vida e se tornarem grandes profissionais. Outro ponto importante é conseguir capacitar a população de Rochedo e assim conseguir trazer mais indústrias e gerar empregos e oportunidades", avaliou.



Inauguração em Corguinho

Já a prefeita de Corguinho, Marcela Ribeiro Lopes, considerou a inauguração da biblioteca uma grande vitória para o município. "Estamos falando de um espaço tecnológico de conhecimento que vai atuar em parceria com a rede municipal e com os projetos de assistência social do município, como os voltados para a melhor idade, e também gerar mais oportunidades de emprego e renda para a nossa população, por meio dos cursos de qualificação profissional", pontuou.

Bics no Estado

Com as entregas desta sexta-feira, agora as bibliotecas da Indústria do Conhecimento do Sesi estão em 43 cidades de Mato Grosso do Sul: Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, Corumbá, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Aquidauana, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde, Naviraí, Nova Andradina, Costa Rica, Iguatemi, Bataguassu, Rio Brilhante, Maracaju, Inocência, Paranaíba, Chapadão do Sul, Amambai, Sete Quedas, Aral Moreira, Aparecida do Taboado, Água Clara, Terenos, Cassilândia, Porto Murtinho, Coxim, Brasilândia, Caracol, Nioaque, Bela Vista, Sonora, Antônio João, Coronel Sapucaia, Ladário, Laguna Carapã, Nova Alvorada do Sul, Rio Negro, Rio Brilhante, Corguinho e Rochedo.

Com um espaço total de 115 metros quadrados para cada unidade e investimento total de R$ 1 milhão, as bibliotecas da Indústria do Conhecimento do Sesi em Corguinho e Rochedo contam com acervo de 3,3 mil livros (1,6 mil para cada uma), 2,7 mil DVDs com filmes e documentários (1,3 mil para cada uma), coleção de gibis, 20 computadores com acesso à Internet e fones de ouvido (10 para cada uma), duas impressoras (uma para cada) e duas SmartTVs de 43 polegadas (uma para cada).

Além disso, essas duas unidades da Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi têm área de leitura com mesas e cadeiras e sala de aula de 30 m² para oferecer cursos de EaD (Educação a Distância) do Sesi e Senai. As duas unidades ainda contam com estacionamento amplo para as unidades móveis das duas instituições.