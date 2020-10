"Festival da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul", terá sua competição em formato on-line

De acordo com o regulamento, as disputas serão em casal. - ( Foto: Divulgação Fundesporte)

Festival da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul, devido a pandemia segue em formato on-line, com disputas na modalidade dança de salão, de 28 de outubro a 2 de dezembro.

O Festival substitui, os tradicionais “Jogos da Melhor Idade”, cancelados por serem direcionados a pessoas acima de 60 anos, um dos grupos mais suscetíveis às complicações do novo vírus. O objetivo deste novo evento, totalmente virtual, é incentivar a pessoa idosa à prática esportiva como forma de melhoria da qualidade de vida e, consequentemente, fortalecimento do sistema imunológico.

A escolha da dança de salão deu-se por ser uma modalidade que pode ser desenvolvida em âmbito domiciliar, evitando possíveis aglomerações. A modalidade está inclusiva nos Jogos da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul, criados em 2017.

Como vai funcionar?

De acordo com o regulamento, as disputas serão em casal. Cada cidade terá a participação de um, que fará sua apresentação em casa ou em local escolhido pela Prefeitura. As secretarias municipais de esporte ou assistência social, responsáveis pelas ações voltadas à terceira idade, deverão designar um interlocutor para acompanhar o casal participante e auxiliá-lo, seguindo protocolos rígidos de biossegurança.

Na primeira fase, cada interlocutor municipal deverá enviar à organização do Festival (Gedel/Fundesporte) um vídeo da apresentação do casal, no estilo Forró, até 23 de novembro. A apresentação deverá ter duração de três minutos. Para a escolha dos melhores vídeos, será utilizada votação popular, com o prazo de 24 horas, em enquete nas redes sociais da Fundesporte.

Já a semifinal terá como ritmo a valsa e os casais estarão dispostos em dois grupos. As apresentações, com a mesma duração, serão ao vivo e disponibilizadas no canal oficial da Fundação no YouTube. Nesta fase, cada casal será avaliado por cinco membros do júri técnico (organização) e popular.

A final, com seis duplas, também será ao vivo e terá como gênero musical o Chamamé. O formato de avaliação dos participantes será o mesmo da semifinal. O júri técnico, composto por especialistas em dança de salão, vai avaliar os quesitos ritmo, sincronismo, criatividade e expressão. Os três primeiros casais receberão troféu. Além disso, todos os participantes vão ganhar placa de homenagem.

Inscrição: até 23 de outubro

Congresso técnico: 28 de outubro

Envio dos vídeos das danças da primeira fase: 6 de novembro

Primeira fase: 16 a 20 de novembro

Divulgação dos classificados à semifinal: 23 de novembro

Semifinal: 25 e 26 de novembro

Final: 2 de dezembro