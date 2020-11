Festival com Slipknot coloca ingressos à venda

A organização do Knotfest, festival de música que traz como atração principal a banda norte-americana Slipknot, anunciou a data e local da realização dos shows no Brasil em 2021 e informou mais detalhes sobre o preço e como comprar os ingressos.

O Knotfest Brasil será realizado no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, a partir das 11h30 do dia 19 de dezembro de 2021, um domingo. O preço do ingresso para pista será de R$ 650 (inteira), R$ 390 (social) ou R$ 325 (meia-entrada).

Ao todo, serão 10 bandas de metal se apresentando em dois palcos diferentes, com expectativa de 12 horas de música no total. Os ingressos já estão à venda no site Eventim:

eventim.com.br/artist/ knotfest-2021.

O Slipknot já se apresentou no Brasil em outras ocasiões. Em setembro de 2005, o grupo tocou no Chimera Music Festival, no Anhembi. Em 2011, foi a vez de participar do Rock In Rio, festival para o qual voltou em 2015, ano que também contou com novo show em São Paulo. Além disso, a banda também fez parte do Monsters of Rock, em 2013.

Formada por nove integrantes, a banda passou por mudanças ao longo da última década, com a morte do baixista Paul Gray, em 2010, e a saída do baterista Joey Jordison, em 2012, e do percussionista Chris Fehn, em 2019.

Para suas posições, entraram no Slipknot o baixista Alessandro Venturella, o baterista Jay Weinberg e o percussionista Michael Pfaff, o Tortilla Man.

Além do Brasil, o Knotfest terá edições na Colômbia e no Chile em 2021. Mais informações em knotfestbrasil.com.

Outros festivais. Adiado por duas vezes em 2020 por causa da pandemia de covid-19, o Lollapalooza tem datas confirmadas para 2021: de 10 a 12 de setembro. Os ingressos que foram comprados para a edição deste ano seguem válidos, segundo a organização do evento. Ainda não há nomes confirmados na progamação.

O Rock In Rio também confirmou suas datas na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, para 2021: 24, 25, 26 e 31 de setembro e de 1º a 3 de outubro. O festival promete realizar a edição de Lisboa nos dias 19 e 20 e 26 e 27 de junho. As atrações ainda não foram confirmadas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.