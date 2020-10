Fernanda Montenegro recebe homenagens pelo 91º aniversário

Fernanda Montenegro, durante a peça 'Nelson Rodrigues Por Ele Mesmo' - (Foto: Alex Silva/Estadão)

Fernanda Montenegro completa 91 anos nesta sexta-feira, 16, e diversos artistas e colegas homenagearam a atriz e grande dama da dramaturgia brasileira nas redes sociais. Seu nome ocupou as primeiras posições dos tópicos mais comentados do Twitter.

"Hoje é dia dela. Minha mãe. Feliz 91!", escreveu a também atriz Fernanda Torres. "Fernanda Montenegro é um grande amor da minha vida", escreveu Caetano Veloso, ao lado de diversas fotos com a atriz. "Como uma professora a quem a gente se sente atado no primário. Como uma repentina namorada com quem a gente faz, na adolescência, o que nem tinha tido coragem de sonhar", completou o cantor e compositor.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a atriz vai festejar a data no sítio da família em Secretário, na região serrana do Rio.

Em seu perfil oficial, Fernanda compartilhou uma versão de Imagine, de John Lennon, feita para ela pelo músico Billynho Blanco.