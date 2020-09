Feira Livre Cultural está marcada mesmo sob bandeira vermelha em Terenos

Reprodução - Feira livre em SP - (Foto: Taba Benedicto/Estadão)

Com inauguração no dia 03 de outubro a partir das 16 horas no bairro Vivare a Feira Livre Cultural no município de Terenos localizado a 30 km de Campo Grande, pode oferecer a população uma oportunidade para a venda de produtos. Atualmente o município se encontra com alto grau de contágio pelo Covid-19.

A feira acontecerá mesmo com a recomendação do programa PROSSEGUIR do Governo de MS indicando o município como alto grau de risco para a contaminação, atualmente sobre bandeira vermelha com alta propagação do vírus. Porém de acordo com a organização todas as normas de biossegurança serão respeitadas e o evento conta com profissionais da saúde no local para fazer a fiscalização.

A Coordenadora Cultural da Feira, Susane afirma que além da comercialização dos produtos em bancas com alimentação, artesanatos, verduras e frutas o evento contará com a apresentação de palestras sobre o outubro rosa. “A ideia principal é dar oportunidade para os moradores do bairro, a maioria encontra-se desempregado”.