Feira do Livro da USP para crianças: dez livros infantis bons e baratos

Dez livros para crianças em destaque na Feira da USP 2020 - (Foto: Estadão)

Sem precisar sair de casa e enfrentar as tradicionais filas e aglomerações na Cidade Universitária, na zona oeste de São Paulo, talvez apenas alguma instabilidade do site por causa da grande procura, a Feira do Livro da USP segue até domingo, 15, online, com uma ampla lista de livros com desconto - de pelo menos 50%. Cerca de 170 editoras, de todos os portes e das mais variadas linhas editoriais, participam este ano. Ela fizeram uma seleção de livros, que pode ser consultada no site da Feira da USP. A compra é feita diretamente no site das editoras.

Entre as editoras estão algumas especializadas em livros para a infância, e outras mais gerais, mas que também publicam obras infantis. Pulo do Gato, Jujuba, Peirópolis, Brinque-Book, Callis, Biruta, 34, Global, WMF Martins Fontes são algumas delas.

Selecionamos 10 bons livros para crianças, à venda na Festa do Livro da USP 2020. Mas, antes, uma dica de livros para os pais: Como Falar de Arte Com as Crianças, de Françoise Barbe Gall. O livro traz informações práticas sobre obras, artistas e sobre como abordar determinadas questões com crianças entre 5 e 13 anos - ela as divide em três grupos. Conta, por exemplo, que as que têm entre 5 e 7 anos criam suas próprias histórias para o que veem na tela e se divertem imitando os personagens. Já as de 8 a 10 se encantam com as diferentes civilizações e aqueles entre 11 e 13 querem saber sobre a vida dos artistas. A autora mostra como tirar proveito dessa curiosidade. Publicado em 2012 pela WMF Martins Fontes, ele pode ser comprado por R$ 32,45.

Dez livros para crianças em destaque na Feira da USP 2020:

Agora Não, Bernardo - Esse é um livro para crianças, mas com um importante recado para os adultos. Bernardo queria avisar aos pais que na casa havia um monstro, mas eles não tinham tempo para ouvi-lo, e nem perceberam quando o menino acabou sendo devorado. O livro de David McKee está de R$ 44,90 por R$ 22,45 na WMF Martins Fontes.

A viagem dos elefantes - Cinco elefantes iniciam uma longa jornada sem saber ao certo o que procuram. Ora são pequenos, ora grandes, ora se sentem frágeis, ora solitários, mas caminham sempre juntos e juntos descobrem que as grandes conquistas não dependem do tamanho ou da distância, porque a beleza da vida está nas pequenas coisas. Um livro muito bonito e sensível do colombiano Dipacho, à venda na Pulo do Gato por R$ 20,38.

Não Somos Anjinhos - O livro do escritor e ilustrador argentino Gusti Rosemffet parte de sua própria experiência para contar, com graça e afeto, a vida vivida por crianças com síndrome de Down e suas famílias. Crianças que também ficam tristes e chateadas, que se divertem e choram, que são amorosas, piadistas, travessas. Nada de anjinhos, como se diz. Apenas crianças. Por R$ 29,95 no site da Solisluna.

Pinóquio: O Livro das Pequenas Verdades - Pinóquio, o célebre boneco de madeira, passa o tempo querendo ser um menino de verdade. Mas ele quer isso ou está apenas tentando corresponder às expectativas dos outros? Em Pinóquio: O Livro das Pequenas Verdades, à venda na Boitempo por R$ 22, o escritor e ilustrador Alexandre Rampazo nos colocados frente à frente com todas as possibilidades de nossas identidades pessoais e da descoberta e aceitação de si.

Eloísa e os Bichos - Um livro sobre deslocamentos e sobre se sentir diferente. Ao se mudar com o pai para uma nova cidade, Eloísa acaba por se defrontar com um mundo totalmente diferente do que conhecia, no qual se sente um verdadeiro bicho estranho. Com o passar do tempo, tudo o que a assustava começa a ser incorporado com naturalidade a sua rotina. O livro, do colombiano Jairo Buitrago e do peruano radicado na Colômbia Rafael Yockteng pode ser adquirido na Pulo do Gato por R$ 20,38. Buitrago tem outro livro interessante, sobre imigração, com desconto, na lista: Para Onde Vamos.

Alice - O clássico de Lewis Carroll ganhou, em seus 150 anos, uma edição especial da Editora 34, em dois volumes, reunidos numa caixa: Aventuras de Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho e o Que Alice Encontrou lá. Trata-se da tradução integral do poeta Sebastião Uchoa Leite, com diversos poemas traduzidos por Augusto de Campos e com as 92 ilustrações originais de John Tenniel. Item obrigatória na biblioteca de uma criança, o box está custando R$ 43,50.

Ou Isto ou Aquilo - Outro clássico - desta vez, da literatura brasileira para crianças: Ou Isto ou Aquilo, de Cecília Meireles, está à venda em duas versões pela Globla. A de capa dura vale, durante a Feira da USP, R$ 27,50. Aqui, a autora convida as crianças a se aproximarem da poesia, brinca com as palavras, explora a sonoridade, o ritmo, as rimas e a musicalidade. Um livro que vem sido lido por diversas gerações desde 1964.

A história de Pedro Coelho - Pedro Coelho, um dos mais conhecidos personagens da literatura inglesa para crianças, cuja história remonta a 1902, ganhou recentemente uma edição da Barbatana, com tradução de Rosana Rios, que pode ser encontrada durante a feira por R$ 15. O volume foi editado tal qual Beatrix Potter o imaginou - com as aquarelas em página inteira dialogando pausadamente com os textos e em formato pequeno para caber nas mãos das crianças.

O Grúfalo - Uma fábula sobre o poder da imaginação. Um ratinho, com astúcia e imaginação, vai criando um monstro terrível e assustador, o Grúfalo, e diverte-se espantando seus predadores. Mas qual não é o seu espanto ao ver sua imaginação personificada à sua frente. O Grúfalo, de Julia Donaldson com ilustrações de Axel Scheffler, está custando R$ 24 na Brinque-Book. Há outros títulos com o personagem no catálogo.

ACDinos - ABCDinos é um abecedário poético, concebido pelo paleontólogo Luiz E. Anelli e pela escritora e ilustradora Celina Bodenmüller. A obra traz 26 poemas e uma pílula informativa sobre dinossauros que habitaram diversas partes do planeta. No final do livro há um mapa que indica os locais onde seus fósseis foram encontrados, o que revela hoje como eram os dinossauros, onde e como viviam, o que comiam e muito mais. A criança está na fase dos dinossauros? Há outros títulos dos autores na lista da Peirópolis. ABCDinos custa, na feira, R$ 22.