Feira do Livro da USP 2020 terá grandes descontos e nenhuma aglomeração

Uma das mais tradicionais feiras do livro de São Paulo, famosa por seus grandes descontos, a Festa do Livro da USP 2020 começa nesta segunda-feira, 9, e segue até as 23h59 de domingo,15, de forma virtual. Sem as também tradicionais aglomerações e filas, ela promete livros com desconto mínimo de 50%.

No site do evento (https://paineira.usp.br/festadolivro/), as pessoas encontram as editoras participantes e têm acesso à lista de livros em promoção. A venda é feita pela própria editora, em seu site, com frete e condições definidas por cada uma. É possível, mas não garantido, que os descontos aumentem no fim da semana, como nas edições passadas, realizadas na USP.

A Companhia das Letras não está participando este ano e deve anunciar alguma ação comercial em breve, mas o público encontra obras de 170 editoras, dos mais variados tamanhos e das mais diversas linhas editoriais, como Grupo Record, Planeta, Todavia, Senac, WMF Martins Fontes, Boitempo, 34, Nós, Pulo do Gato, Malê, L&PM, Grua, Ateliê, Perspectiva e Ouro sobre Azul.

Na Ouro Sobre Azul, por exemplo, é possível comprar livros de Antonio Cândido com 50% de desconto. A biografia ilustrada dele, feita por sua filha Ana Luisa Escorel e publicada este ano, também está entre os títulos selecionados pela editora - e está custando R$ 47.

Já na Jandaíra, antiga Pólen Livros, o público encontra Parem de Nos Matar, livro de Cidinha da Silva, de R$ 49 por R$ 24,50. Na Bazar do Tempo, Entre Nós Mesmas, de Audre Lorde, está de R$ 55 por 27,50. Arder a Palavra, com ensaios de Ana Luisa Amaral, está por R$ 32,90 na Oficina Raquel.

Kafkianas, obra de Elvira Vigna, está sendo vendida pela Todavia de R$ 49,90 por R$ 24,95. A editora também leva para a feira Operação Abafa, livro de Ronan Farrow vencedor do Pulitzer, que também está com 50% de desconto e é vendido por R$ 29,95. Belhell, de Edyr Augusto, custa R$ 22 na Boitempo.

Baratas e A Mulher dos Pés Descalços, relato pessoal de Scholastique Mukasonga sobre o horror do genocídio de Ruanda, estão à venda por R$ 20 cada um na Nós. O lançamento Um Esboço do Passado, de Virginia Woolf, sai por R$ 24.

Deriva, festejado livro de poemas de Adriana Lisboa, custa R$ 19 na Relicário. A Ordem do Dia, de Éric Vuillard, vencedor do Goncourt, está na lista da Planeta por R$ 20,95. A editora também está oferecendo O Vendedor de Passados, do angolano José Eduardo Agualusa, por R$ 19,95.

Presença tradicional na Feira da USP, a Editora 34 está vendendo Contos de Kolimá, de Varlam Chalámov, sobre sua experiência nos gulags, por R$ 32,50 e o clássico Crime e Castigo, de Dostoiévski, por R$ 49.