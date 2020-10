FCMS lança sete editais com valor total de R$ 1,9 milhão da Lei Aldir Blanc

O objetivo desses editais é a premiação de propostas que contenham produtos culturais aptos a manter a Cultura de Mato Grosso do Sul viva e em circulação - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

Com valor total de R$ 1.901.000,000, sete editais das áreas de Artes Visuais, Cultura de Rua, Literatura, Música e Patrimônio Cultural foram publicados nesta terça-feira (20), no Diário Oficial do Estado (DOE), pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS). No total serão R$ 4,1 milhões divididos em 21 editais produzidos pela equipe da FCMS com representantes culturais da sociedade civil. Na última segunda-feira (19), foram publicados três editais das áreas de Artesanato e Economia Criativa.

O objetivo desses editais é a premiação de propostas que contenham produtos culturais aptos a manter a Cultura de Mato Grosso do Sul viva e em circulação, sejam aqueles já produzidos antes ou durante o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia mundial pelo Sars-Cov-2 (novo coronavírus) ou propostas de produtos culturais que possam ser produzidos no período permitido pela Lei Federal, n. º 14.017/2020, a Lei Aldir Blanc.

As inscrições desses sete editais deverão ser realizadas a partir das 8 horas do dia 20 de outubro de 2020 até às 23 horas e 59 minutos do dia 31 de outubro de 2020, horários de Mato Grosso do Sul. Confira os editais publicados hoje (20):

“Prêmio Leia MS – Lei Aldir Blanc”

Este edital prevê a seleção de até 40 e-books (livros digitais) inéditos ou não, podendo ser fac-símiles, no valor de R$ 6 mil, para serem licenciados durante um (01) ano nas categorias ficcionais propostas. São elas: Prosa; Poesia; Quadrinhos/HQ e Literatura Infantil/Juvenil. Para cada uma destas categorias serão selecionados 10 (dez) obras, totalizando o valor de R$ 240 mil. A inscrição deste edital deve ser feita no: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1VbQ7DyD-3uuGCa4jhDwFYjtZ-xRNaZaVgd4QvRcH5Yxtvg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7757 ou http://bit.ly/EditalLeiaMS

“Prêmio Capivara de Criação e Difusão Literária – Lei Aldir Blanc”

Com o valor total de R$ 60 mil, este edital premiará 30 produtos culturais em forma de textos literários, nos gêneros: crônica, conto, poesia, quadrinhos/HQ, literatura infantil ou juvenil. Para cada categoria será premiado no mínimo seis textos literários no valor de R$ 2 mil cada. Link de inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD99OUvazLIwwwoNTC1ld2oraXgekphdF-w8wzqiMBfOzVrQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7757 ou http://bit.ly/PremioCapivara

“Prêmio Janela dos Saberes – Lei Aldir Blanc”

Com a finalidade de selecionar 138 artistas e profissionais da cultura e com o valor total de R$ 400 mil, este edital foi dividido em quatro módulos de segmentos específicos do Patrimônio Cultural. No módulo destinado a indígenas, quilombolas, povos tradicionais, capoeira, povos de terreiros, afro-brasileiros/ matriz africana, ciganos, imigrantes, ribeirinhos, pantaneiros, LGBT+ e festeiros, cada uma das 80 premiações receberá o valor de R$ 3 mil.

Para a área de Festas Populares, Celebrações ou do segmento LGBT+, serão selecionadas 32 premiações no valor de R$ 2,5 mil para cada. Esse mesmo valor será disponibilizado aos 20 produtos culturais selecionados da área Gastronomia. Já a área de Pesquisa Cultural terá seis premiações no valor de R$ 5 mil para cada. Faça sua inscrição no link: https://docs.google.com/forms/d/1BuFLXbR80FzfzIIQdWjK7AUUqSZ9xamBJpUD5N_Pklg/edit?usp=sharing

“Prêmio Arte da Graxa – Lei Aldir Blanc”

No valor total de R$ 144 mil, este edital premiará 80 vídeos tutoriais realizados por técnicos e produtores culturais de todos os segmentos artísticos com o intuito de transmitir o saber. Cada um dos selecionados receberá o valor de R$ 1,8 mil. A inscrição deve ser feita no link: https://forms.gle/F6akRP8mwyQxLFDYA

“Prêmio Música de Cada Dia – Lei Aldir Blanc” Com o valor total de R$ 600 mil, este edital selecionará 200 vídeos musicais, com apresentação musical contendo 02 (duas) músicas de artista, grupo, banda ou coletivos. Na categoria ‘A’ serão 60 vídeos de artista solo com o valor de R$ 1,5 mil para cada. Na categoria ‘B’, o edital prevê a seleção de 70 vídeos de duos ou trios com prêmio de R$ 3 mil para cada. Já na categoria ‘C’, serão 75 vídeos de grupos de quatro ou mais integrantes com o prêmio de R$ 4 mil. Para fazer a inscrição, acesse o link: https://forms.gle/3sdEn9zd32WweDoB7

“Prêmio Cultura de Rua, Urbana e Periférica – Lei Aldir Blanc”

Com prêmio de R$ 1,5 mil a R$ 5 mil este edital prevê a seleção de 70 produtos artísticos-culturais em vídeo das diversas vertentes do segmento. As categorias são: Meu Legado, com três premiados que comprovem dez anos de atuação; Saber Empírico, dez premiados que comprovem dois anos de atuação; Sobreviver, com 50 premiados que comprovem dois anos de atuação e oito premiados que comprovem 1 (um) ano de atuação.

O valor total deste edital é de R$ 207 mil. Para se inscrever acesse o endereço eletrônico: https://forms.gle/mvUG36YoxdKbpw346

“Prêmio Arara Azul de Artes Visuais no MS– Lei Aldir Blanc”

Como forma de incentivo à continuação e ao fortalecimento das produções artísticas dos Criadores de Artes Visuais, este edital tem o valor total de R$ 250 mil, destinados à premiação de 35 produtos culturais, sendo 25 prêmios de R$ 9 mil, para cada criador de Artes Visuais com três obras de arte e, dez vídeos inéditos de 20 a 40 minutos, com linguagens e técnicas em todas as vertentes das Artes Visuais, no valor de R$ 2,5 mil para cada.

Link de inscrição: https://forms.gle/nE1ULZnDYYkLkYCb7

Para conferir os editais na íntegra, clique aqui .