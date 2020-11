FCMS e UFMS realizam online a 3ª edição da Mostra de Arte Digital 360º no MIS

Campo Grande (MS) – O Museu de Imagem e do Som (MIS), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) em parceria com o curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) lançam nessa terça-feira (1º de dezembro), o projeto de Tour Virtual da M.A.D.I: Mostra de Arte Digital 360º/ 3ª Edição.

A exposição, que foi inaugurada no espaço do MIS em dezembro do ano passado e teve sua segunda edição em outubro deste ano, apresenta trabalhos de Realidade Aumentada, Realidade Virtual, Fotografia Sonora, Instalação Artística Interativa, Videoarte e Lambes Interativos, é parte do Projeto de Extensão que leva o mesmo nome da mostra, coordenado pela professora do curso de Artes Visuais Venise Paschoal de Melo e tem curadoria, além da coordenadora do projeto, dos professores Patrícia Osses e Joaquim Sérgio Borgato.

A modalidade virtual da M.A.D.I foi elaborada a partir de um projeto de ensino com a participação de acadêmicos do curso de Artes Visuais da UFMS e técnicos da FCMS, como proposta de ampliação da exposição para os espaços digitais durante a pandemia da Covid-19, momento em que os espaços públicos estão fechados, visto a importância da cultura no desenvolvimento de maior equilíbrio emocional neste momento de problemas sociais tão profundos.

Desta forma, a proposta é incentivar a difusão de conhecimento, fomentando o diálogo artístico e cultural entre o ambiente universitário e a sociedade, buscando influenciar na formação de um olhar mais crítico e democrático dos indivíduos, e fundamentalmente, compreendendo a arte como um elemento essencial para o desenvolvimento de nossa sociedade.

“Este projeto, que visa a ampliação da MADi para as plataformas online, foi parte de um importante processo de construção de conhecimento em Arte & Tecnologias, realizado por acadêmicas e acadêmicos do curso de Artes Visuais, evidenciando a importância da pesquisa em artes e da universidade como local de pensamento intelectual. Somos muito gratos ao MIS em partilhar conosco a realização do mesmo e pela oportunidade de colaboração na difusão de nossa pesquisa para toda a comunidade. Em tempos difíceis de pandemia, acreditamos na urgência em apresentar a arte e a cultura como importantes mediadoras sociais, e é isso que estamos propondo”, esclarece Venise.

"Acreditamos na soma de forças entre as instituições, e pensamentos para dinamizarmos o conhecimento, a formação e a difusão da obra artística que convergem sobre nossas relações enquanto como seres sociais cada vez mais imersos no mundo digital. Por isso é profundamente gratificante essa parceria do Curso de Artes Visuais com o MIS para trazer ao público de forma bem dinâmica a Ciência, Pesquisa, Arte, Tecnologia e uma reflexão sobre este momento tão excepcional que estamos vivendo”, explana Marinete Pinheiro, coordenadora do MIS.

“A proposta da UFMS vem ao encontro com a missão do MIS, que é disseminar o conteúdo artístico, formar público por meio de espaços educativos, como os Museus, além de fomentar o diálogo entre os mais diversos e dinâmicos setores da sociedade, em especial, da comunidade acadêmica”, finaliza Marinete.

Serviço: O público poderá fazer um passeio virtual pelas obras da exposição e saber também sobre o processo criativo dos artistas. A plataforma está disponível a partir de 1º de dezembro pelo link.