Exposição on-line que valoriza as mulheres na música de MS começa amanhã

Beth e Betinha, Delinha, Helena Meirelles, e as mais contemporâneas SoulRa, Negabi, Sampri, entre várias outras serão homenageadas - (Foto: Divulgação/Reprodução)

Vai ser inaugurado amanhã (25) no Museu de Imagem e do Som (MIS) em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a exposição on-line Dó-Ré-MIS Mulheres na Música de MS.

A Exposição On-line Dó-Ré-MIS Mulheres na Música de MS tem como objetivo valorizar a arte regional produzida por mulheres, propondo um diálogo entre as produções musicais e o desenvolvimento de experiências significativas em arte/cultura para todos os públicos, sendo permeada pelas músicas e minibiografias dessas cantoras e musicistas do cenário sul-mato-grossense, mostrando toda a diversidade que está presente nessa rica cultura, entre elas: Beth e Betinha, Delinha, Helena Meirelles, e as mais contemporâneas SoulRa, Negabi, Sampri, entre várias outras. Além de dialogar diretamente com as contas do Instagram e do Facebook, por onde serão propostas atividades vivenciais e novos conteúdos da exposição.

A pesquisa das acadêmicas do curso de Artes Visuais da UFMS Amanda Mamede e Maria Carolina Rodrigues, sob a orientação da professora Simone Rocha, é uma continuação da exposição realizada no MIS e lançada em março. Com o fechamento do espaço físico devido a pandemia da Covid-19, foi elaborada uma proposta de ampliar a exposição para espaços digitais, visto a importância de divulgar, valorizar, e reunir informações das mulheres atuantes na música de Mato Grosso do Sul.

Serviço

As cantoras e musicistas que ainda não fazem parte da exposição, mas que também gostariam de participar, podem enviar um e-mail para mulheresnamusicadems@gmail.com com um resumo da sua atuação musical, juntamente com suas redes sociais, para que seu trabalho seja incluído na plataforma: https://mulheresnamusicadems.tumblr.com/