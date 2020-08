Ex-ministro Mandetta participa de live sobre Teatro do Paço

Teatro do Paço - (Foto: PMCG)

Conhecido por marcar gerações no segmento da cultura sul-mato-grossense, o Teatro do Paço “José Otávio Guizzo” vai promover uma live no começo da noite de hoje (7) para abordar o passado, presente e o futuro do espaço que tem tradição no Estado.

A live terá a participação de Luiz Henrique Mandetta (ex-ministro da Saúde e médico), Paulo Simões (Músico), Geraldo Espíndola (Compositor e Músico), Lenilda Ramos (Escritora) e Max Freitas (Secretário da Sectur). O evento vai acontecer a partir das 18h30.

Conforme divulgado no mês de julho o Teatro do Paço será reinaugurado em breve, com orçamento em R$ 701,2 mil. A Prefeitura prevê a troca das instalações elétrica e hidráulica, troca de piso com novo revestimento e acabamento, colocação de forro, rampas de acesso, substituição de poltronas, e adequação e modernização cênicas, com placa acústica e luminárias específicas.