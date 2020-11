Especial de fim de ano de Roberto Carlos é cancelado devido à pandemia

O cantor Roberto Carlos - (Foto: Fábio Motta/Estadão)

O cancelamento do especial de fim de ano de Roberto Carlos está sendo um duro golpe para os fãs na reta final de 2020. A pandemia do novo coronavírus fez com que a TV Globo decidisse não gravar com o cantor o tradicional show que simboliza a chegada das festas do Natal e ano novo. A emissora decidiu reprisar uma edição antiga da atração, mas o rei deve gravar uma saudação especial para os fãs, de acordo com informações do colunista Lauro Jardim.

Esta não é a primeira vez que os telespectadores ficam sem o show de Roberto Carlos. Em 1999, o cantor não gravou o programa devido morte da esposa, Maria Rita, em 24 de novembro daquele ano. Ela lutou contra um câncer, mas não resistiu.

Nos primeiros meses da pandemia, a equipe de Roberto Carlos sinalizou que adiaria o projeto "Emoções em Alto Mar" em 2021, show que o cantor costuma promover em um transatlântico. Além disso, o Rei realizou uma "live" em maio para homenagear as mulheres no Dia das Mães.