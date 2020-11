Escola estadual debate "fotoliteratura" em live com fotógrafo amazonense

A Escola Estadual Professora Fausta Garcia Bueno, de Campo Grande, promove nesta quinta-feira (12) uma transmissão ao vivo pelo Facebook para o quem é apaixonado por fotografia - (Foto: Tácio Melo)

A Escola Estadual Professora Fausta Garcia Bueno, de Campo Grande, promove nesta quinta-feira (12) uma transmissão ao vivo pelo Facebook para o quem é apaixonado por fotografia. Com transmissão a partir das 18h, a live “Fotoliteratura: da inspiração à produção” recebe o conceituado fotógrafo amazonense Tácio Melo, que tem trabalhos publicados na Europa. Clique aqui para acompanhar.

O fotógrafo utiliza o termo Fotoliteratura para representar seus trabalhos artísticos que sempre são inspirados em histórias. “Uma ou várias fotografias podem representar bem uma história, uma poesia e até mesmo uma narrativa. A expressão Fotoliteratura vai ao encontro ao Pictorialismo, que foi um movimento artístico na fotografia”, explica.

Este ano Tácio Melo produziu "A Flor no Salão Abandonado" para uma revista portuguesa de moda. E os trabalhos internacionais não pararam por aí em 2020. No início da pandemia, o fotógrafo relembrou com outros cinco profissionais, um deles da cidade de Barreiros, também de Portugal, e outro radicado em Berlim, na Alemanha, a vida antes do isolamento social em uma exposição fotográfica virtual que segue no ar por tempo indeterminado no IGTV, plataforma do Instagram no perfil da revista Fotolegenda.

A repercussão da exposição fez o professor Cesar Floriano, que trabalha projeto de fotografia com os alunos da Escola Professora Fausta Garcia Bueno, conhecer o trabalho de Tácio e entrar em contato com a revista Fotolegenda.

“Estava buscando referências de trabalhos fotográficos que foram apresentados em mostras virtuais para um projeto da escola e acessei a página. Achei muito interessante essa exposição fotográfica. Pesquisei o perfil da revista Fotolegenda no Instagram e mandei uma mensagem direta explicando sobre o projeto e firmamos parceria”, comenta.

Consciência Negra

O projeto trabalhado na escola de Mato Grosso do Sul é o "Brasil, Meu Brasil Africano", aprovado recentemente para o E-book Ciências Humanas, realizadas do 1° ao 9° ano da etapa de Ensino Fundamental na Rede Estadual de Ensino. A publicação, com registro na Biblioteca Nacional (ISBN), de acesso livre e gratuito à população, trará no próximo ano o conjunto das experiências vivenciadas pelos professores Cesar Floriano e Andréa Macedo, que relataram as práticas educativas com os temas contemporâneos do currículo de MS: "Estudo da História e Cultura afro-Brasileira e Superação de Discriminações e Preconceitos como Racismo".

“Durante este mês de novembro estamos realizando atividades pedagógicas em comemoração à Consciência Negra, celebrada no próximo dia 20. A primeira atividade planejada será a live com o fotógrafo Tácio Melo. Os estudantes ainda participarão de uma oficina fotográfica remota “Como Fotografar com Celular”, que terá certificação de cinco horas para os concluintes”, afirma a professora Andréa Macedo.

O Estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, prevista no Artigo 26 – A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, por meio da Lei n. 11.645, de 10 de março de 2008, torna obrigatória esta temática em escolas públicas e privadas de Ensino Fundamental e Médio

Segundo Andréa Machado, o projeto "Brasil, Meu Brasil Africano", alusivo à Consciência Negra, está voltado para a etapa final do Ensino Fundamental da Escola Estadual Professora Fausta Garcia Bueno, totalizando 146 estudantes do 6º ao 9º ano, sendo que parte destes estão inseridos nas Comunidades Quilombolas Tia Eva e Furnas do Dionísio, distante à 40 quilômetros da capital, no município de Jaraguari que frequentam a referida unidade escolar seguindo o calendário escolar, retornando à sua comunidade aos finais de semana.

“Somado ao fato de que a maioria dos estudantes possuem smartphone, o tema foi direcionado para a foto utilizando o celular como recurso. Como metodologia, para a concretização do projeto, optamos pela fotografia, pois possibilita o registro de costumes, desenvolvimento social e evolução cultural. Desse modo, a fotografia carrega consigo testemunhos, trajetórias, vivências, experiências, descobertas que permeiam nossa sociedade. Como resultado do projeto a ser desenvolvido, a Escola Estadual Professora Fausta Garcia Bueno fará a primeira exposição fotográfica virtual a partir dos olhares dos estudantes, com o objetivo de exaltar a Cultura Afro-Brasileira e combater a problemática do racismo no Brasil. Neste sentindo, o processo de inspiração à produção fotográfica a ser abordada na live irá contribuir e fundamentar o objetivo específico do projeto”, esclarece o professor Cesar Floriano.

Fotógrafo tem trabalhos publicados na Europa

Além de fotógrafo, Tácio Melo é diretor de arte, diretor de fotografia para cinema, roteirista, ilustrador e artista. Fez a cobertura fotográfica da Copa do Mundo no Brasil em 2014 no estádio Arena Amazônia, pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). Também trabalhou como Documentarista e Fotógrafo na Câmara Federal dos Deputados, em Brasília. Atualmente atua como fotojornalista e direção de imagem na Secretaria de Comunicação Social (SECOM) do Governo do Estado do Amazonas.

Em 2021 Tácio lançará seu mais novo trabalho, "As amazonas (pelas escrituras de Frei Gaspar e dito popular)" que contará com cinco mulheres indígenas montadas a cavalos em córregos e praias da área do Rio Negro que se assemelham da região de Nhamundá, onde elas foram vistas pela primeira vez.

“Desenvolvo meus trabalhos artísticos sempre inspirados em histórias, sejam elas criadas por mim ou já existentes. Para as crianças e jovens que moram em qualquer parte do Brasil e que gostam de fotografia, acho importante, quando tiverem oportunidade, explorar as fotografias artísticas com base em temas voltados à história. Acredito que esse tipo de trabalho possa ser até um método de aprendizagem por meio de pesquisa. Para a semana da Consciência Negra, que já está chegando, existem diversos personagens brasileiros que merecem ser lembrados e para isso é necessário produzir fotografias, documentários e filmes. Dentre essas modalidades de audiovisual, a fotografia é a forma mais econômica de trabalhar, por conta de custos. Até mesmo por um bom celular pode ser realizado uma produção fotográfica, desde que a luz e o cenário sejam bem trabalhado para representar o tema que será produzido. Com o avanço da tecnologia em estar conectado com imagens, acho importante, a didática de aprendizagem dos alunos por meio de produções fotográficas inspirados em histórias. Nossas cidades do Brasil escondem muitas histórias e que podem ser representadas de diversas maneiras, a fotografia é uma delas”, conta Tácio Melo.

Para assistir a live do fotógrafo Tácio Melo acesse: www.facebook.com/fausta.bueno.