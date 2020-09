Enterro do artista plástico sul-mato-grossense Heron Zanatta será nesta tarde

O artista plástico e designer gráfico Heron Zanatta - (Foto: Arquivo/A Crítica)

O enterro do artista plástico e designer gráfico Heron Zanatta que morreu na última segunda-feira (31) devido a uma parada cardíaca será hoje (2), às 16h, no cemitério da Paz, na BR-060, saída para Sidrolândia. Não haverá a realização de velório por dois motivos, devido à pandemia do novo coronavírus e porque o próprio Heron não gostava.

Conheça um pouco sobre Heron Zanatta:

Em 2019, três talentos das artes visuais de Mato Grosso do Sul: Carlos Nunes, Edson Castro e Heron Zanatta realizaram a exposição “Conexões Criativas”. Os artistas iniciaram suas carreiras na década de 1980 e ajudaram a constituir importantes capítulos de nossa breve história da arte. Os amigos Carlos, Edson e Heron representam também a trindade da diversidade brasileira: um branco, um negro e um indígena. Os três mestiços têm uma criação sem amarras e unem diferentes linguagens e técnicas, criando artes híbridas com grafismos, colagens, fotografia e arte digital, desenho e pintura e, acima de tudo, com formas e conteúdo que fazem jus à boa arte contemporânea brasileira.

Outra participação de Heron Zanatta foi com o projeto Arte & Cores no Paço. As obras expostas estavam ligadas ao cinema e retrataram cenas marcantes de filmes de Hitchcock, Win Wenders, Glauber Rocha entre outros, além de um clipe do rapper americano Eminem e até jogadas que ficaram famosas, executadas por Pelé.

Os “quadros/quadrinhos” como Heron costuma chamar suas obras, começaram a surgir em 1985 por causa de sua paixão pelo cinema e, por isto, foram retratadas com a técnica digital. “A técnica digital é realizada com uma caneta pincel e depois impressa em tela de tecido. O resultado é bem bacana e atrativo”, explicou o artista. Na abertura da exposição, Zanatta agradeceu a oportunidade de poder deixar as obras à mostra em um espaço visitado por na época por várias pessoas.