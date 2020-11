Elena Ferrante indica livros preferidos escritos por mulheres e inclui Clarice

A escritora Clarice Lispector - ( Foto: Acervo Paulo Gurgel Valente)

Histórias sobre mulheres escritas por mulheres. Assim a Bookshop.org, uma plataforma online para venda de livros nos Estados Unidos, que tem a missão de ajudar livrarias locais e independentes doando parte de seu lucro, apresenta uma lista de leitura recomendada pela escritora italiana Elena Ferrante.

Clarice Lispector é indicada por Elena Ferrante, que sugere a leitura de A Paixão Segundo G.H. Os livros da lista foram publicados em inglês, mas muito estão disponíveis em português, como é o caso de Arquivo das Crianças Perdidas, de Valeria Luiselli, um belo livro sobre família que tem como pano de fundo, por um lado, a questão das crianças mexicanas que tentam entrar nos Estados Unidos e, por outro, a história de resistência dos apaches. Ou de Amada, de Toni Morrison, e Americanah, de Chimamanda Ngozi Adichie.

Ao lado delas estão escritoras de várias nacionalidades e diferentes épocas, como Toni Morrison, Marguerite Duras, Nadime Gordimer, Arundhati Roy, Chimamanda Ngozi Adichie, Sheila Heti, Shokoofeh Azar, Doris Lessing, Elfriede Jelinek, Alice Munro, Jhumpa Lahiri, Margaret Atwood, Natalia Ginzburg e muitas outras.

Elena Ferrante não explica sua lista. Consta apenas uma frase da misteriosa autora: "Histórias de mulheres com os dois pés, e às vezes um, no século 20".

Como se trata de uma livraria online, a Bookshop.org selecionou apenas os que já haviam sido traduzidos para o inglês e estavam disponíveis para a venda.

Veja os livros indicados por Elena Ferrante

A Paixão Segundo G.H., Clarice Lispector

Léxico familiar, de Natalia Ginzburg

Intérprete de Males, de Jhumpa Lahiri

O Deus das Pequenas Coisas, de Arundhati Roy

O Amante, de Marguerite Duras

Americanah, de Chimamanda Ngozi Adichie

O Assassino Cego, de Margaret Atwood

Manual da Faxineira, de Lucia Berlin

Esboço, de Rachel Cusk

A Pianista, de Elfriede Jelinek

Destinos e Fúrias, de Lauren Groff

Maternidade, de Sheila Heti

O Quinto Filho, de Doris Lessing

Arquivo das Crianças Perdidas, de Valeria Luiselli

O Baile, de Irene Nemirovsky

Um Bom Homem é Difícil de Encontrar, de Flannery OConnor

O Sino, de Iris Murdoch

Vida Querida, de Alice Munro

Blonde, de Joyce Carol Oates

A Ilha de Arturo, de Elsa Morante

Acabadora, de Michela Murgia

Amada, de Toni Morrison

Gilead, de Marylinne Robinson

Pessoas Normais, de Sally Rooney

Memórias de Adriano, de Marguerite Yourcenar

Uma Vida Pequena, de Hanya Yanagihara

Cassandra, de Christa Wolf

A Porta, de Magda Szabo

Dentes Brancos, de Zadie Smith

O Conservador, de Nadine Gordimer

The Enlightenment of the Greengage Tree, de Shokoofeh Azar

O Ano do Pensamento Mágico, de Joan Didion

A Devolvida, de Donatella Di Pietrantonio

Malina, de Ingeborg Bachmann

Breasts and Eggs, de Mieko Kawakami

Disoriental, de Négar Djavadi

Os Anos, de Annie Ernaux

The Love Object: Selected Stories, de Edna OBrien

Evening Descends Upon the Hills: Stories from Naples, de Anna Maria Ortese

Olive Kitteridge, de Elizabeth Strout