EJA na modalidade EAD será realidade em dois polos da Rede Estadual em 2021

Com matrículas abertas até o dia 06 de janeiro, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) passa a contar com a oferta de vagas também na modalidade de Educação a Distância (EAD), em 2021. A alternativa vem de encontro com o trabalho já realizado pelo Governo de MS, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação (SED), visando a qualidade e a equidade na educação dos cidadãos de todo o Estado.

Na modalidade EaD são ofertadas vagas para os estudantes interessados em realizar as etapas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. “Se trata de uma alternativa a um conjunto de necessidades educacionais presentes na sociedade contemporânea, tais como a distorção idade/ano, demandas educativas de populações afastadas dos centros urbanos ou outras impossibilidades de acesso aos recursos educacionais”, relata o assessor pedagógico da Coordenadoria de Correção de Fluxo, Jean Carlos Cordoval.

Como se matricular

Ofertado nos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja), localizados em Campo Grande e Dourados, o curso é voltado para estudantes com idade mínima de 18 anos e a matrícula deve ser feita diretamente pelo site da Central de Matrículas da Rede Estadual de Ensino (www.matriculadigital.ms.gov.br) até o dia 06 de janeiro de 2021.

Foco na EaD

No Atendimento a distância, os estudantes contarão com material didático disponível para consulta, atividades de fixação, jogos, vídeos e links, chats e fórum. Vale salientar que o acesso aos conteúdos propostos e o desenvolvimento das atividades disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA-Moodle), corresponde a 80% da carga horária total prevista para cada unidade de ensino.

O curso também contará com parte do atendimento realizado de modo presencial (para aplicação das avaliações escritas), que é obrigatório ao estudante e correspondente a 20% da carga horária total prevista para cada unidade de ensino.

Além disso, existe a possibilidade do Atendimentos Coletivo, que fica disponível de forma facultativa, ministrado de acordo com o cronograma estabelecido pelos Centros. Os encontros podem ser realizados na forma de seminários, simpósios, entre outros.

Por fim, o atendimento também poderá ser feito de forma personalizada, feito em cabines distribuídas em locais específicos nos Centros, de modo a oportunizar ao estudante sanar suas dúvidas, aprofundar seus conhecimentos, suprir deficiências de aprendizagem, por meio de estudo orientado e desenvolvimento de atividades que poderão ser escritas, pesquisas em biblioteca, sala de tecnologia, dentre outras.