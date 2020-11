Ensino Hibrido é tema de debate pela SED

Ensino Hibrido - (Foto: Divulgação/Nova Escola)

A Secretaria de Estado de Educação, por meio da Superintendência de Informação e Tecnologia (SITEC), juntamente com Big Brain Education, parceira da Microsoft, realiza terça-feira, 24 de novembro, às 15h, o webinário “Recursos da Microsoft para a melhor prática do Ensino Híbrido”. O evento faz parte de uma série de ações voltadas para a promoção da transformação digital de forma processual, por meio das tecnologias.

Na apresentação, os participantes serão imersos nas ferramentas digitais Microsoft 365, em uma abordagem learning by doing (aprender fazendo), atrelada à tematização e/ou problematização, a partir do contexto dos participantes. As estratégias de aprendizagem serão realizadas em ambientes virtuais, por meio do Teams.

Para participar do evento clique aqui e, em caso de dúvidas, acesse o tutorial da Big Brain, neste link. Durante a transmissão do webinário, será disponibilizado um formulário para preenchimento e, posteriormente, será enviado um certificado de participação.

O ensino híbrido é a modalidade de aprendizado que mistura o aulas presenciais e online.