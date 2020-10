Editais da Fundação de Cultura vão premiar produtos da cultura sul-mato-grossense

Serão selecionados até vinte e dois produtos culturais, de artistas residentes e domiciliados no território sul-mato-grossense - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

A Fundação de Cultura publicou três editais, nesta segunda-feira, dia 19, que premiarão produtos e serviços culturais aptos a manter a Cultura de Mato Grosso do Sul viva e em circulação.

O primeiro edital, do “Prêmio Artesania Online – Lei Aldir Blanc”, vai reconhecer oficinas de produtos artesanais, produzidos antes ou durante o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia, com duração entre 30 e 40 minutos, produzidas e gravadas pelo próprio artesão, com a finalidade de exibição online.

Serão selecionados até 22 (vinte e dois) produtos culturais, de artistas residentes e domiciliados no território sul-mato-grossense. Os selecionados receberão prêmio no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada.

O segundo edital, “Prêmio Oficina Virtual de Design e Moda de Mato Grosso do Sul – Lei Aldir Blanc”, vai reconhecer propostas de Oficina de moda e design, com duração entre 40 a 60 minutos, sendo que podem ser divididas em quatro etapas, produzida e gravada pelo próprio designer/estilista/figurinista, também com a finalidade de exibição online. Serão selecionados até dois produtos culturais com três mil reais cada.

Já o terceiro edital, “Prêmio Artesanato & Comunidade – Lei Aldir Blanc”, vai premiar até dois projetos sociais, comunitários, sustentáveis, inovadores e estritamente vinculados ao artesanato de referência cultural. O valor bruto da premiação é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada projeto social selecionado.

As inscrições para concorrer as premiações, seguem até o próximo dia 28 de outubro, e podem ser feitas através de links contidos nos respectivos editais, publicados no Diário Oficial do Estado do dia 19 de outubro de 2020.