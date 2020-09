Domingo tem a nova versão de "Rapunzel" no Arena Bosque Drive-In

A história escrita pelos Irmãos Grimm e publicada pela primeira vez em 1815, chega aos palcos do Arena Bosque Drive-In, com nova roupagem e com todas as trapalhadas de Bolonhesa - (Foto: Divulgação)

Próximo domingo (20), Bolonhesa e Sua Trupe trazem uma versão divertida de Rapunzel no formato Drive-In.

A história escrita pelos Irmãos Grimm e publicada pela primeira vez em 1815, chega aos palcos do Arena Bosque Drive-In, com nova roupagem e com todas as trapalhadas de Bolonhesa, que se apaixona pela bela menina de cabelos compridos presa no alto da torre. "As risadas estão garantidas, em uma trama que mistura humor, aventura e diversão", garante Fernando Lopes, intérprete de Bolonhesa.

Serão duas sessões gratuitas, às 16h e 17h. Durante a peça, as crianças podem interagir com os atores de dentro dos carros e o som é transmitido por meio de uma estação FM preparada especialmente para o espetáculo.

Além disso, vale sempre lembrar a questão da biossegurança. Não é necessário que nenhum dos ocupantes desça do carro durante toda a apresentação, além do mais, na chegada, há aferição de temperatura de todos os participantes e a equipe técnica utiliza todos os EPIs necessários.

Serviço

Arena Bosque Drive-In - Peça Rapunzel

Local: estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês

Data: 20 de setembro

Sessões: 16 e 17 horas

Entrada gratuita!