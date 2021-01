Divulgada lista com 38 selecionados para curso gratuito de documentário em Campo Grande

Foram selecionados 38 participantes e convidadas cinco índigenas Guarani-Kaiowá para iniciarem a primeira etapa do curso com aulas a partir da próxima quarta-feira (20 - (Foto: Divulgação)

Com um total de 138 inscrições recebidas, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) divulgou na manhã de hoje (15), os selecionados para realizarem de forma gratuita o "II Curso de Documentário: MS em Imagens e Sons", promovido pelo Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul (MIS), em parceria com a TVE Cultura MS.

Foram selecionados 38 participantes e convidadas cinco índigenas Guarani-Kaiowá para iniciarem a primeira etapa do curso com aulas a partir da próxima quarta-feira (20), às 19h, de forma on-line. Todos os selecionados receberão um e-mail confirmando a inscrição e informando o calendário de aulas.

O curso será ministrado por Marinete Pinheiro (coordenadora do MIS) e Carlos Diehl (produtor executivo da TVE Cultura MS) e tem por objetivo produzir filmes documentários utilizando material de arquivo/acervo do MIS e da TVE, incentivando também os participantes a aproveitarem seus arquivos pessoais, usufruindo da estrutura da TVE para edição dos vídeos, e a exibição dos trabalhos entrará na programação da TVE Cultura MS. Confira aqui a lista com os selecionados.