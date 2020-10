Disney Channel estreia série sobre cantora adolescente

"Holly Hobie" - (Foto: Imagem cedida pelo Disney Channel)

O Disney Channel estreia nesta sexta-feira, 30, a sua nova produção, Holly Hobie, focada na vida de uma cantora adolescente que dá nome à série, e que promete mostrar uma personagem que luta pelo que acredita e tenta encontrar seu lugar no mundo. A personagem é inspirada em uma boneca famosa lançada na década de 1960 nos Estados Unidos, Holly Hobbie, e será vivida por Ruby Jay. A atriz falou mais sobre a série em uma coletiva de imprensa, da qual o Estadão participou.

"A série fala muito sobre amizade e encontrar seu lugar no mundo, ela (Holly) passa por uma jornada para descobrir como fazer a diferença no mundo e ter sua voz ouvida, a série mostra essa jornada, com seus pontos altos e baixos", explicou Ruby. Holly é descrita como uma personagem sonhadora e empreendedora, que tem 13 anos e entrou na adolescência recentemente, período que será destaque na produção. Ela vive na pequena cidade de Collinsville, que tem cerca de 1.200 habitantes, junto com os pais, os irmãos, a avó e sua melhor amiga, Amy.

Sobre a personagem, Ruby destacou que espera oferecer um exemplo positivo para o público. "Quero promover a gentileza, e (a ideia de) que toda voz pode ser ouvida, pode ser por um esporte, cantando, estando lá por um amigo. Qualquer criança pode fazer a diferença no mundo, de qualquer forma".

A atriz destaca que Holly promete ser uma "personagem feminina forte, mas que também comete erros às vezes", uma representação que Ruby considera positiva. Lutando pelo que acredita, cada episódio mostrará as tentativas da personagem de tornar sua cidade um lugar melhor, inclusive por meio da música.

Nesse sentido, a série deve seguir o modelo de outras produções da Disney que incluem números musicais nos episódios, como a já conhecida série Hannah Montana, que alçou a cantora Miley Cyrus ao estrelato.

Com duas temporadas já lançadas nos Estados Unidos, a primeira temporada de Holly Hobbie estreia no Brasil às 20h desta sexta-feira, 30, com um episódio duplo mostrando a tentativa de Hollie de salvar o restaurante da avó com um evento musical, mesmo com a oposição da mesma. Os outros episódios, de meia hora, serão exibidos semanalmente, também às sextas-feiras.