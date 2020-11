Discussão atual

No #Provoca desta terça, 17, Marcelo Tas recebe a infectologista Rosana Richtmann, que vai falar sobre o coronavírus, o comportamento durante a pandemia, e ainda a angústia e a ansiedade de ir para rua e entrar em contato com as pessoas. Em meio a esse momento de pandemia que vivemos, surge o debate a respeito da perda de fé na ciência por parte da sociedade. A atração vai ao ar às 22h15, na TV Cultura.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.