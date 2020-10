Dica de receitas divertidas e saborosas para o "Dia das Crianças"

DOCINHO DE LEITE NINHO COM NUTELLA - (FOTO: REPRODUÇÃO / ICKFD)

O dia das crianças é comemorado amanhã (12), e para garantir muita diversão sem sair de casa é muito simples. Nós do Jornal “A Crítica” preparamos algumas dicas de receitas fáceis e deliciosas que podem ser boas opções para alimentar e animar a criançada.

O isolamento social, provocado pela pandemia do coronavírus, fez com que muitas crianças ficassem conectadas na internet e deixassem de lado os momentos em família. No dia delas nada melhor que preparar receitas divertidas e especiais, trazendo elas para pertinho da família.

Confira!

DOCINHO DE LEITE NINHO COM NUTELLA

INGREDIENTES

1 lata de leite condensado

2 colheres de leite ninho

1 colher de manteiga

1/2 vidro pequeno de nutella

MODO DE PREPARO

1-Misture o leite condensado, a manteiga e o leite ninho e leve ao fogo mexendo sempre até desgrudar da panela.

2-Depois colocar a mistura em um prato untado com manteiga e colocar na geladeira.

3-Fazer pequenas bolinhas de nutella com a ajuda de uma colher, coloque em um prato separadamente e leve pra gelar.

4-Depois da mistura estar fria, enrolar os docinhos colocando as bolinhas de nutella dentro.

5-Após prontos, passar no leite ninho e saborear.

BALAS DE GELATINA

INGREDIENTES

3 caixas de gelatina diet (sabor a gosto)

2 envelopes de gelatina incolor sem sabor

1 copo (250 ml)de água fervente

1 copo (250 ml) de água fria

MODO DE PREPARO

1-Dissolva a gelatina diet na água fervente.

2-Reserve.

3-Hidrate a gelatina incolor na água fria.

4-Deixe repousar por 5 minutos.

5-Leve-a ao microondas por 30 segundos ou em banho-maria para dissolvê-la.

6-Misture com a outra gelatina.

7-Unte um refratário com óleo de milho, limpe o excesso e despeje a gelatina.

8-Leve à geladeira por 1 hora.

9-Retire, corte em pedacinhos ou use cortadores próprios.

10-Pode-se embrulhar em papel celofane.

MISTO QUENTE GIGANTE COM REQUEIJÃO

INGREDIENTES:

1 embalagem de pão de forma (500g)

1 embalagem de molho de tomate (340g)

1 pote de requeijão

400 gramas de presunto magro fatiado

400 gramas de muçarela fatiada

Orégano

MODO DE PREPARO

1-Unte uma forma removível com manteiga. *

*PS: se não tiver forma removível, pode fazer em forma normal ou refratário que posso ir ao forno. A diferença é que não vai conseguir desenformar.

2-Cubra as laterais e o fundo com pão de forma (eu tirei a casca).

3-Faça camadas

Passe molho de tomate no pão, requeijão, presuntos, muçarela.

4-Faça camadas nessa ordem até preencher a forma. (pão, molho tomate, requeijão, presunto, muçarela), a última camada deve ser de muçarela (caprichei um pouquinho mais nessa camada) e finalize com orégano.

5-Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 15 minutos, ou até perceber que está dourado.

* Receitas do site: Tudo Gostoso e Sal de Flor.