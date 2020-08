Dia dos Pais: Thais Fersoza mostra café da manhã feito por Michel Teló

Thais Fersoza publicou uma foto com Melinda e Teodoro para homenagear Michel Teló no Dia dos Pais - (Foto: Reprodução Instagram/ @tatafersoza)

Thais Fersoza começou o domingo, 9, compartilhando com seus seguidores no Instagram os bastidores da cozinha de sua casa. Michel Teló, pai de Melinda e Teodoro, foi o responsável por preparar o café da manhã da família.

"E no Dia dos Pais olha quem faz o café da manhã, que faz todo dia e no Dia dos Pais fez também. Olha esse maravilhoso. Esse é o melhor papai do mundo para aquelas duas crianças, para aqueles dois amores da nossa vida. Feliz Dia dos Pais e esse paizão maravilhoso já está aqui na lida", contou a atriz.

"Pelo amor de Deus como eu deixaria de fazer. Os meus maiores presentes", respondeu o cantor se referindo aos filhos. O sertanejo preparou uma crepioca para a mãe de Melinda e Teodoro.

A atriz também publicou uma homenagem de Dia dos Pais para Michel Teló. "Ele e´ sim o melhor pai do mundo! Eu sou muito abenc¸oada por ter formado uma fami´lia com você marido... Muito obrigada por ser ta~o atencioso, dedicado, carinhoso, divertido, firme quando necessa´rio.. Amo compartilhar com você essa missa~o de sermos pais", escreveu Thais Fersoza.

Thais Fersoza também falou sobre os desafios de criar os filhos. "Aprendemos e trocamos diariamente.. sempre buscando o melhor pra eles. Ja´ passamos por tantas coisas com esses pequenos.. tantas emoc¸o~es de todos os ni´veis e sentimentos e você estar aqui, junto foi o que fez toda diferenc¸a."