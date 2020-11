Desfile em forma de esquete

Para garantir a versatilidade, as peças tinham muitos botões e amarrações. - ( Foto: Irmãos Rio)

A grife Korshi 01, especialista em roupas multifuncionais, exibiu na quinta-feira, 5, na SPFW, um vídeo que simulava os bastidores e a primeira fila de espectadores de um desfile de moda. "É como as pessoas imaginam um backstage. Para sentirem que têm o acesso", explicou o estilista Pedro Korshi.

Em contraposição a essa atitude encantada com a indústria do vestuário, a coleção composta por dez peças foi inspirada no conceito minimalista de "guarda-roupa cápsula". "Acreditamos que é o suficiente para ser o guarda-roupa de uma pessoa."

Para garantir a versatilidade, as peças tinham muitos botões e amarrações. A blusa virava saia, a calça se transformava em shorts, o biquíni assumia a função de máscara facial. Nos pés, chinelos Tradi Zori, criados pelas Havaianas com inspiração na tradição japonesa.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.