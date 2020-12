'Demorei uns 40 anos para gostar de mim', declara Paola Carosella

A chef de cozinha Paola Carosella, uma das juradas do 'MasterChef', na Band - (Foto: Instagram/@paolacarosella)

Paola Carosella usou as redes sociais nesta terça-feira, 2, para falar sobre aceitação e fazer uma declaração sobre si. No Instagram, a chef de cozinha publicou uma foto em que está em frente ao espelho, com roupa de academia.

"Postando pra mostrar o corpão apenas - demorei uns 40 anos p gostar de mim - então melhor celebrar enquanto tenha um pouco colágeno e gravidade seja generosa comigo", escreveu na legenda da imagem.

Os fãs e seguidores da jurada do MasterChef comentaram.

"Meu Deus, Paola! Mulher, a sua beleza é algo inexplicável", mencionou uma internauta. "Um corpão e um mulherão", disse outra.

No dia 30 de outubro, ela completou 48 anos de idade. "Meu dia começou assim! Com mesa e velas no café da manhã. Obrigada amores da minha vida ! E obrigada a todos por tanto amor! Espero dar de volta um pouco de todo o amor que recebo! Cara de 48 e coração de 48 com alma de 48! Que venham muitos mais", publicou na ocasião, na legenda da foto no Instagram.