Definidos os finalistas do festival on-line de dança de salão da melhor idade

As apresentações, no ritmo valsa, aconteceram ao vivo no canal da Fundação no YouTube - (Fotos: Divulgação/Fundesporte)

Os seis finalistas do Festival On-Line da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul – Dança de Salão 2020 foram definidos nesta quarta (25) e quinta-feira (26). A semifinal da competição virtual, organizada pela Gerência-Geral de Desenvolvimento de Atividades Desportivas (Gedel) da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), teve participação de 12 casais.

As apresentações, no ritmo valsa, aconteceram ao vivo no canal da Fundação no YouTube. Estão na final os casais dos municípios de Caarapó, Glória de Dourados, Ivinhema, Maracaju, Sidrolândia e Vicentina. A decisão será na próxima quarta-feira (2), às 15 horas.

Nesta fase, cada casal foi avaliado pelo júri técnico, formado por especialistas em dança de salão do Núcleo de Arte e Cultura (NUAC) da Secretaria de Estado de Educação (SED), vinculado à Fundesporte. Além disso, houve a atribuição de nota popular (de 1 a 5). No total, as duplas receberam 10.224 votos do público.

“Ficamos muito felizes com essa participação ‘em peso’ das pessoas de todos os municípios. O Festival mobilizou não só a terceira idade e os centros de convivência, mas também amigos, familiares e colegas, que se juntaram para votar”, destaca o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda. A expressiva adesão do público pode ser exemplificada também com os 163 mil votos recebidos na primeira fase, que ocorreu de 16 a 20 de novembro.

Para Miranda, a competição on-line foi uma maneira de manter o esporte e atividade física vivos à população idosa durante a pandemia da Covid-19. “A Fundesporte não parou em nenhum momento, vem superando esse período difícil e se reinventou com ações inovadoras ao público de todas as faixas etárias. Com muito empenho, levamos alegria e motivação aos nossos idosos com a realização deste Festival”.

As 12 cidades classificadas à semifinal foram divididas em dois grupos iguais. O gênero musical foi a valsa, com as músicas Valsa do Imperador e Valsa Danúbio Azul. As apresentações tiveram duração de três minutos.

A decisão

A final terá como gênero o chamamé, com músicas da dupla sertaneja regional Délio e Delinha. O sistema de avaliação das apresentações será o mesmo utilizado na semifinal. Ou seja, cada casal será avaliado por cinco jurados técnicos e também pelo voto popular.

Conforme o regulamento, a nota do público participante será a média das notas atribuídas por meio de enquete, disponibilizada no chat do YouTube. A média das seis notas (cinco notas do júri técnico + uma nota do júri popular) concedidas em cada apresentação formará a nota final de cada dupla.

Confira abaixo como ficou a classificação da semifinal:

Grupo 1

Música: Valsa do Imperador

Data: 25 de novembro (quarta-feira)

1º Ivinhema: Eunice Moura e João Ferreira – Classificado à final

2º Glória de Dourados: Maria Fernandes e Antonio Correia – Classificado à final

3º Caarapó: Maria Elias e Jose Elias – Classificado à final

4º Dourados: Neiva Silva e Luiz Almeida

5º Alcinópolis: Rosa Souza e Feliz Furtado

6º Novo Horizonte do Sul: Ramona Cardoso e Felipe Abreu

Grupo 2

Música: Valsa Danúbio Azul

Data: 26 de novembro (quinta-feira)

1º Vicentina: Dejanira Santos e José Santos – Classificado à final

2º Maracaju: Ida Beukhof e Olívio Portela – Classificado à final

3º Sidrolândia: Anália Lopes e Wilson Canejo – Classificado à final

4º Nova Andradina: Maria Vasconcelos e Francisco Santos

5º Itaporã: Aurora Ruano e Archimedes Natal

6º Selvíria: Benicia Garcia e Edvaldo Silva

Veja também a ordem das apresentações das duplas na final:

1ª apresentação: Maracaju – Música: Prazer de Fazendeiro

2ª: Glória de Dourados – Música: Antigo Aposento

3ª: Vicentina – Música: Por Onde Andei

4ª: Caarapó – Música: Prenda Querida

5ª: Ivinhema – Música: Chora Chora Violão

6ª: Sidrolândia – Música: O Sol e a Lua