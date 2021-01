De forma on-line, poeta campo-grandense realiza curso de poesia gratuito

O poeta campo-grandense Febraro de Oliveira - (Foto: Divulgação)

De 14 de fevereiro à 28 de março, com aulas duas vezes por semana, o escritor e poeta campo-grandense Febraro de Oliveira realiza o curso de criação literária "Abrindo brechas no cotidiano: deixar o poema fruir". O curso será on-line, as inscrições são gratuitas e seguem até 05 de fevereiro. Os selecionados serão divulgados no dia 10.

“A partir do momento em que nos encontramos em isolamento social, tivemos que suportar nossa própria solidão e deixar com que o cotidiano, a geladeira, as cadeiras, a cama, nos atravessassem. Pois só com o atravessamento é possível existir e elaborar o real. Este projeto é um grande encontro que acontecerá duas vezes por semana durante dois meses, para tentar criar, amarrar, sobrepor o real, armando planos incríveis para situações mirabolantes. O curso é um estudo do cotidiano com base no isolamento social e o instante pandêmico, para a criação literária”, conta Febraro.

Febraro de Oliveira é ator, escritor e poeta. Foi integrante do Grupo Casa - Coletivo de Artistas, no qual exercia as funções de ator, escritor e instrutor nas turmas para crianças do curso de iniciação teatral do coletivo. É fundador do perfil de poesia do Facebook "p o e t a s t r o", que hoje conta com quase 4 milhões de seguidores ao redor do mundo.

Serão selecionados 25 jovens escritores e amantes da literatura para se aventurarem nessa criação literária coletiva e urgente. Pessoas que escreverão ao mesmo tempo em lugares diferentes, olhando seus cotidianos e deixando que eles os atravessem, atropelem. “Iniciaremos a jornada de 16 encontros para discutir, ler, escrever e pesquisar a poesia no mundo, por diferentes linguagens. Trabalharemos com referências partindo de outras linguagens como a dança, o teatro, as artes visuais, a performance e o cinema como gatilhos provocadores da escrita”, acrescenta.

A cada novo encontro mais linguagens artísticas adentrarão as discussões. Após alguns encontros de provocação e escrita, o grupo fará a edição, correção e recriação dos poemas produzidos para o lançamento de um e-book. Serão momentos intensos de leitura, releitura, pesquisa e encontro. Além do curso e da publicação do e-book, serão realizadas três performances de 15 minutos cada (correlacionando e transversalizando os fazeres) e dois saraus virtuais com convidados.

Inscrições

Serão selecionados 25 escritores, de diversos lugares; sendo que duas vagas serão destinadas para pessoas LGBTQIA+ e quatro vagas para pessoas pretas e indígenas. A seleção será feita pelo artista e poeta campo-grandense Vini Willyan. O curso de criação literária acontecerá durante 8 semanas, de 14 de fevereiro à 28 de março, duas vezes por semana.

Cada encontro terá 2 horas de duração, totalizando 32 horas de carga horária. Inscrições pelo link: https://forms.gle/fJrp4GMZyanWMGLC8. Mais informações pelo Instagram ou pelo telefone (67) 98149-6775.