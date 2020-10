De forma on-line, Cia Dançurbana apresenta espetáculo "R.U.I.A." para público infantil

Para a apresentação on-line, a Cia Dançurbana recriou esta obra, que integra o projeto - (Foto: Vaca Azul)

Mesmo com a pandemia, a Cia Dançurbana continua se apresentando, só que dessa vez em seu "palco virtual" com o espetáculo infantil, "R.U.I.A. - Realidade Ultra-sônica de Invasão Aleatória" da "Temporada Quanto Custa?". A exibição acontece nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro às 10h e 16h.

A história de "R.U.I.A." acontece quando o recreio da escola é invadido, um ecossistema habitado por criaturas mitológicas, as brincadeiras e jogos da infância, etc. A escola, o sino, os risos. Autoridade amada e desconstruída, autoridade sem forma ou gesto. Não existe autoridade. A partir da filosofia da educação, do pensamento de Rudolf Steiner, os processos de construção seguiram através de propostas, oficinas de contação de histórias, palhaçaria, etc. Um montão de coisa que recheou os intérpretes de saberes para exercerem suas habilidades "brincadeirísticas" entre megazords e formas. Afinal o ser é o agente da ação, é quem experimenta a potente imaginação de contornar galáxias, construir espaços e voltar para o lanche sem rasgar o tecido da realidade... Ou fazendo isso só um pouquinho.

O espetáculo é encenado por Adailson Dagher, Irineu Júnior, Jackeline Mourão e Livia Lopes, tem direção audiovisual e fotografia de Reginaldo Borges, direção geral de Marcos Mattos e Renata Leoni e, figurino por Maíra Espindola. Para a apresentação on-line, a Cia Dançurbana recriou esta obra, que integra o projeto "Era Uma Vez – Dança para Crianças", de 2019.



Serviço

"R.U.I.A. - Realidade Ultra-sônica de Invasão Aleatória"

Quando: 30 e 31 de outubro e 01 de novembro

Horas: 10h e 16h

Contribuições consciente: www.sympla.com.br/espetaculo-ruia---danca-para-criancas__1015247

Mais informações: www.dancurbana.com.br