'Dança dos Famosos' define os finalistas do quadro

Danielle Winits está na liderança da equipe feminina do programa 'Dança dos Famosos' - (Foto: Reprodução Globoplay)

O ano de 2020 foi atípico no quadro Dança dos Famosos não só pela pandemia do novo coronavírus, que fez com que muita gente mantivesse isolamento social ou, ao sair de casa e ter contato com outras pessoas, tomasse cuidado e distanciamento, mas por outras baixas de saúde que ocorreram ao longo do programa.

Neste domingo, 13, Faustão agradeceu a participação de competidores que não conseguiram continuar por questões de saúde, como Felipe Titto, Zé Roberto, Belutti e Juliano Laham - este último teve um tumor e se afastou da disputa. Ele já havia substituído o ator Henri Castelli, que também havia desistido por motivos de saúde.

A disputa da semifinal foi acirrada. Se apresentaram no foxtrote e no samba Isabeli Fontana e Igor, Danielle Winits e Fernando, Guta Stresser e Bilisco, Marcelo Serrado e Beatriz, André Gonçalves e Paula, Luiza Possi e Daniel, Lucy Ramos e Reginaldo, Giullia Buscaioe Danniel.

Danielle Winits, Giullia Buscacio e Lucy Ramos conseguiram as melhores notas e foram para a reta final da competição, que será no próximo fim de semana, no Domingão do Faustão, na TV Globo.