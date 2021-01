Da educação infantil ao High School, colégio Harmonia é referência no aprendizado bilíngue

O colégio tem uma parceria com uma universidade americana, a University of Missouri, que oferece um Programa de High School com um currículo americano e diploma oficiais - Foto: Arquivo Cliente

Como uma escola bilíngue, o Harmonia oferece a seus alunos, desde a educação infantil até o ensino médio, um nível de inglês proficiente. Para quem almeja mais opções, além da proficiência, o colégio tem uma parceria com uma universidade americana, a University of Missouri, que oferece um Programa de High School com um currículo americano e diploma oficiais.

Além das aulas com professores nativos de língua inglesa, o mesmo contempla disciplinas nas áreas de saúde, desenvolvimento pessoal, história, governo, oratória, marketing e economia.

Todas as atividades propostas e realizadas são corrigidas e avaliadas por professores da universidade, por meio de uma plataforma digital. A oportunidade de ingresso no programa acontece ao final do 8º ano, quando o estudante realiza uma avaliação de seleção. Sendo aprovado, a partir do 9º ano, como opção, o aluno pode cursar os dois currículos, o brasileiro e o americano oficial da universidade, até o 3º ano do ensino médio.

Quando concluir esse segmento na escola, o estudante se forma simultaneamente no ensino médio brasileiro e no americano, e assim, recebe dupla certificação. Há a emissão de um diploma oficial dos Estados Unidos reconhecido mundialmente. O Colégio Harmonia Bilíngue oferece o programa de High School desde 2012. A University of Missouri é uma conceituada universidade americana e está entre as 100 melhores universidades dos Estados Unidos.