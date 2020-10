Cultura renasce na Capital com retorno de peças de teatro renomadas em novembro

A atriz Luiza Tomé da peça "Louca Por Homem" - (Foto: Divulgação)

O setor de eventos e espetáculos da Capital retoma gradualmente suas atividades com rigorosas medidas de segurança para a platéia. Um exemplo deste retorno é o cinema do Bosque dos Ipês que reabre hoje e a o empresário Pedro Silva Promoções que está trazendo duas peças inéditas para Campo Grande no próximo mês. A primeira delas é a comédia “Louca por Homem”, com a renomada atriz Luíza Tomé e a segunda o espetáculo “Divaldo Francos e Joanna e Ângelis” - Uma missão de amor”.



“Inicialmente gostaríamos de salientar que a decisão da retomada gradual dos Eventos por parte da nossa Empresa se dá com muita responsabilidade, seguindo todas as normas de biossegurança, prezando pela saúde de todos e também pela possibilidade do retorno de renda a tantos trabalhadores envolvidos em um evento”, revelou o empresário Pedro Silva.

Ele destacou que devido ao distanciamento social, dos 1.049 lugares existentes no Palácio Popular da Cultura, serão utilizados apenas 291. “Por isso sugerimos as pessoas que garantam logo seus ingressos, pois são pouquíssimos à venda”.

A comédia “Louca por Homem” é estrelada por Luiza Tomé

Destaques - Na peça “Louca por Homem” que será exibida no dia 7 de novembro, no Palácio Popular da Cultura, Luiza Tomé dá vida à personagem criada por Cláudia Tajes e mostra os bastidores das paixões arrebatadoras pelos olhos de uma mulher que é uma verdadeira camaleoa. Mas, além de trocar de personalidade como quem troca de roupa, Graça nunca está 100% satisfeita com sua escolha e comete uma gafe atrás da outra na tentativa de conquistar alguém. Solteiras, casadas, enroladas, todas vão se identificar com as estripulias de Graça - baseadas nas loucuras de todas as mulheres que já se apaixonaram pelo menos uma vez.

No caso de Graça, a transformação é dos pés ao último fio de cabelo: a cada nova paixão surge uma nova personalidade: ela virou especialista em sexo tântrico; se despiu dos bens materiais; conheceu o misticismo; também virou fumante, judia, ortodoxa, obsessiva por limpeza, nacionalista, boêmia, esportista, às vezes até acumulando mais de uma personalidade.

A atriz iniciou sua carreira na Rede Globo, onde fez uma rápida participação em Dancing Days. Em 1984 novela “Corpo a Corpo” , mas o reconhecimento veio em 1989 onde atuou como Carol na novela “Tieta” , de Aguinaldo Silva. Depois em novelas do mesmo autor como, “Pedra Sobre Pedra”, “Fera Ferida” , “A Indomada” e a minissérie “Riacho Doce” , além de outras novelas. Seu ultimo papel na Rede Globo foi em “Começar de Novo” (2001).

Já o segundo espetáculo de amor e fé acontece no dia 8 de novembro (a partir das 18 horas) no Palácio Popúlar da Cultura. A peça traz em sua tônica um encontro de fé, amor e caridade entre o médium Divaldo Franco, um dos mais importantes divulgadores da Doutrina Espírita, e sua mentora espiritual, Joanna de Ângelis. “Divaldo Franco e Joanna de Ângelis – Uma missão de amor”, tem texto de Cyrano Rosalém e trata de um dos inúmeros encontros que originaram ricas obras psicografadas. Em cena, Érica Collares e Rogério Fabiano interpretam os personagens-título, e, com muita responsabilidade, aceitam o desafio de transmitir a mensagem de amor ao público.

Caridade, amor, ciência e reflexão recheiam este espetáculo emocionante, com o apoio e revisão doutrinária da “Mansão do Caminho”.

Os ingressos para os dois espetáculos podem ser adquiridos no Stand do Comper Jardim dos Estados. Mais informações: (067) 99296-6565 e (067) 3326 – 0105. A venda também pode ocorrer online pela internet no site www.pedrosilvapromocoes.com.br.