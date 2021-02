Cultura árabe é retratada em espetáculo on-line promovido pela Prefeitura Municipal

Dança do Ventre - Foto: Reprodução/Internet

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), e em parceria com o Studio Nidal Abdul promove o espetáculo “Mil e Uma Noites”, que será transmitido on-line pelo canal da Sectur do YouTube, nesta sexta-feira (19), às 20 horas.

A coreógrafa e professora do Studio, Nidal Abdul, explica que o espetáculo vem para disseminar a cultura árabe em Campo Grande. “Somos uma das maiores colônias árabes do Brasil e trabalhamos justamente com a intenção de que cada dia mais, mais pessoas, reconheçam a importância dessa colônia para o nosso Estado por meio da dança”, pontua ela.

Foram cerca de três meses de ensaio para que as bailarinas estivessem prontas para a live desta semana. “Iremos apresentar danças com instrumentos, como espadas, candelabros. Teremos as vestimentas clássicas árabes e bailarinas de todas as idades”, finaliza Nidal.

Max Freitas, secretário Municipal de Cultura e Turismo, faz questão de ressaltar que a Sectur apoia a todas as manifestações artísticas. “Apoiamos a pluralidade cultural e artística que faz a nossa cidade ainda mais bonita”, destaca.

Datas comemorativas fazem parte do calendário brasileiro

A comunidade árabe é tão importante para o Brasil que, no dia 25 de março, é celebrado o Dia Nacional da Comunidade Árabe. A data é uma homenagem mais do que justa a este povo que tanto colaborou e contribui ainda com o crescimento e desenvolvimento do país. Atualmente, a comunidade árabe é estimada em mais de 15 milhões de pessoas, entre imigrantes e descendentes.

Serviço – O espetáculo será transmitido pelo Youtube da Sectur pelo link https://www.youtube.com/channel/UCQP2fghvk5maEXElkPn4gUA .