Cristo Redentor transmitirá vigília e contagem regressiva de ano novo

O Monumento ao Cristo Redentor, inaugurado em 1931, está completando hoje (12), 89 anos - (Foto: Agência Brasil)

O Santuário do Cristo Redentor vai transmitir ao vivo, pela internet, uma vigília para receber o ano de 2021, quando completará 90 anos. A programação será exibida no canal do reitor do santuário, padre Omar, a partir das 22h30 desta quinta-feira (31).

O evento - Vigília 90 Anos Cristo Redentor: Por um Ano Novo repleto de Paz, Saúde e Desenvolvimento Sustentável - começará com uma missa celebrada pelo cardeal Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro.

Logo depois, o público assistirá a um show de projeções e presenciará a contagem regressiva de ano novo. Segundo o santuário, além de imagens de doações realizadas na campanha "Cristo Redentor, Eu Quero Doar", haverá mensagens de união, saúde, solidariedade, arte, fé, ciência e amor.

Depois do show de imagens, a vigília continuará com a apresentação musical do padre Omar, que também é cantor, e de Bianca Cardoso e Marcelo Negrão. O repertório terá músicas icônicas de bairros do Rio e sambas-enredo. A festa marcará também o pré-lançamento da Academia Brasileira do Samba.