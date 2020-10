Crianças sul-mato-grossenses liberam a imaginação em desenhos sobre Corpo de Bombeiros

Os melhores desenhos foram selecionados - (Foto: Divulgação)

Usar a imaginação e estimular a criatividade. Está foi a regra do 1° Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) quando realizou o Concurso de Desenho para o Dia das Crianças, em comemoração aos 50 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul (CBMMS).

Confira alguns desenhos:

Murilo, 10 anos

“Eu sempre gostei muito do Corpo de Bombeiros. Sou apaixonado desde pequenininho. No ano passado, no meu aniversário, tive a honra dos bombeiros irem lá”, disse Gabriel, 9 anos.

Houve premiação para os primeiros colocados, sendo eles:

1° - Murilo da Costa Leite - 10 anos

2º - Gabriel de Melo Lima - 9 anos

3° - Rafaella Pereira do Amaral - 7 anos

4º - Maria Eduarda Leite Farias - 12 anos

Rafaella, 7 anos

Maria Eduarda, 12 anos