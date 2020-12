Controladora da Centauro adquire produtora do canal Desimpedidos por R$ 60 mi

O empresário Sebastião Bomfim, dono da rede de artigos esportivos Centauro - (Foto: Felipe Rau/Estadão)

O Grupo SBF, controladora da rede varejista Centauro, anunciou nesta segunda-feira, 14, que assinou contrato para a aquisição do Grupo NWB, detentora dos canais Desimpedidos, Acelerados, Fatality, e Falcão 12, que juntos somam mais de 81 milhões de seguidores no Instagram e 73 milhões de inscritos no YouTube. A transação foi avaliada em R$ 60 milhões, sujeito a determinados ajustes de preço com base no capital de giro, caixa e endividamento.

"A transação marca a entrada da companhia no universo do conteúdo e do entretenimento, dando acesso a novas expertises que vão aprofundar a relação do grupo e suas empresas com toda a audiência do esporte, com potencial para gerar valor através da ampliação do tráfego orgânico,da promoção das marcas do grupo nos canais NWB, do crescimento da audiência nos canais do Grupo NWB e do aumento da conversão, por meio de engajamento e recorrência", afirma a empresa.

A compra está sujeita a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).