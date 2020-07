Conselho de Cultura elege novo vice e prorroga prazo do FIC

Quanto à eleição, concorreu com Liminha a representante da área de Teatro e Circo, Romilda Neto Pizani. - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

Foi eleito como vice-presidente do Conselho Estadual de Políticas Culturais do Estado de Mato Grosso do Sul (CEPC/MS), o representante da área de Capoeira, Antônio Marcos Lacerda, o Liminha. Ele entrou no lugar do ator Roberto Figueiredo, que deixou o cargo no mês passado. Além da eleição, os integrantes do Conselho votaram pela prorrogação do prazo de publicação do resultado da avaliação do mérito dos projetos do FIC (Fundo de Investimentos Culturais).

A data prevista para a divulgação do resultado do FIC era 10 de agosto, mas devido à crise sanitária da Covid-19, ficou prejudicada a análise de alguns projetos que não podem sair da sede da Fundação para não correr o risco de extravio ou perca de documentos.

“Estamos trabalhando para que os prazos sejam cumpridos, mas algumas dificuldades impostas pela pandemia provocaram essa extensão do prazo de divulgação dos resultados de avaliação do mérito dos projetos”, explicou a presidente do Conselho e diretora-presidente da Fundação de Cultura, Mara Caseiro.

Quanto à eleição, concorreu com Liminha a representante da área de Teatro e Circo, Romilda Neto Pizani. Compõem o Conselho, 16 pessoas entre representantes do Poder Público e integrantes de colegiados de diferentes setores artísticos e culturais.