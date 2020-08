Conheça as pequenas livrarias afetadas pela pandemia que vão receber apoio

Simples Livraria, de São Paulo, foi uma das selecionadas pelo projeto Retomada das Livrarias - (Foto: Divulgação)

O Projeto Retomada das Livrarias, criado pela Câmara Brasileira do Livro para apoiar pequenos livreiros afetados pela pandemia, anunciou nesta quarta-feira, 12, as 53 livrarias selecionadas para receberem o dinheiro que está sendo arrecadado pelo Kickante. Até o momento, a campanha já levantou R$ 356.695,40. A ideia é chegar até R$ 500 mil em 31 de agosto, quando ela se encerra.

No total, 213 livrarias se candidataram para receber o apoio. Uma comissão formada por editoras, distribuidoras e pela Livraria Leitura escolheu as 53. Os critérios foram, basicamente: ser média, pequena ou microempresa, ter 50% das atividades dependentes da venda de livros e estar adimplentes e sem protestos até o dia 15 de março, quando as lojas precisaram fechar as portas.

Um depósito de R$ 5 mil será feito para essas livrarias nesta quinta, 13. O restante do que for arrecadado será dividido entre elas em setembro.

Livrarias selecionadas pelo projeto Retomada das Livrarias

Arte & Ciência (Fortaleza)

Banca Tatuí (SP)

Benfica (Fortaleza)

Blooks Livraria (Rio de Janeiro)

Book Stop (SP)

Boutique do Livro (Divinópolis)

Café na Cama (SP)

Casa Cultural (Campinas)

Casa de Livros (SP)

Castro Alves (Araruama)

Chain (Curitiba)

Cirkula (Porto Alegre)

Clube Cultural (Teresópolis)

Companhia Ilimitada (SP)

Cooperativa Cultural (Natal)

Copa Books (Rio de Janeiro)

Favorita (Três Rios)

Flamingo (Juiz de Fora)

Fortlivros (Fortaleza)

Intelecto (Pouso Alegre)

Isasul (Porto Alegre)

Janela Livraria (Rio de Janeiro)

Larpsi (Salvador)

Leonardo Da Vinci (Rio de Janeiro)

Litterarius Livraria Café (Assis)

Livraria da Ladeira (Guaratinguetá)

Livraria da Tarde (SP)

Livraria das Faculdades Chapecó (Chapecó)

Livraria Delta (Passo Fundo)

Livraria do Espaço (SP)

Livraria Francesa (SP)

Livraria Nobel (Araxá)

Livraria Nobel (Brooklin/SP)

Livraria Nobel (Campina Grande)

Livraria Nobel (Shopping Largo 13/SP)

Livraria Pontes (Campinas)

Livroteca Story Time (Brasília)

Livruz (Poços de Caldas)

Malasartes (Rio de Janeiro)

Mandarina (São Paulo)

Panapaná Livraria Infantil (SP)

Politécnica Guanabara (João Pessoa)

Prazer de Ler (Paço do Lumiar)

Prince Books (SP)

Sertão Livraria e Café (Jacobina)

Simples Livraria (SP)

Simusinos (Novo Hamburgo)

Solar do Leitor (Belém)

Timbre Livraria (Rio de Janeiro)

Toque de Letras (Itatiba)

Ugra (SP)

Via Sapiens (Porto Alegre)

Vírgula (SP)